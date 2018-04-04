Москва, 4 апреля, 2018, 20:44 — ИА Регнум. Весна в текущем году пришла позже календарного срока, но быстрыми темпами набирает обороты в апреле. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в центре Москвы уже почти не осталось снега, и под ногами у снявших зимнюю одежду москвичей — сухая плитка.

Дарья Антонова ИА REGNUM Весна в Москве. Библиотека им. Ленина

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва цветёт

Дарья Антонова ИА REGNUM В центре города снега осталось совсем немного

Дарья Антонова ИА REGNUM Весна в Москве

Дарья Антонова ИА REGNUM Весна в Москве. Парк «Зарядье»

Несмотря на установившуюся тёплую погоду, газоны Москвы и Московской области повсеместно укрыты высокими сугробами — последствие обильных мартовских снегопадов. Это снежная хлябь цвета мокрого асфальта вперемешку с грязью, и убирать её не торопятся. По замечаниям жителей подмосковной Балашихи, радость весенних дней также омрачает показавший из-под снега разбитый асфальт.

«Асфальт на придворовых территориях разбит, машины, проваливаясь колесом в яму, запросто могут обдать тебя водой из лужи с ног до головы. Очень много мусора, но если не смотреть под ноги, то все прекрасно. Природа на весеннем солнце оживает: почки набухают, но листочков пока не намечается. Дети разгребают игрушечными лопатками последние сугробы. Велосипеды и самокаты стоят рядом, ожидая своей очереди. На дорожках — там, где их расчищали после мартовских снегопадов, уже сухо и можно спокойно прогуливаться молодым мамам с колясками, греясь на солнышке и мило болтая по телефону, не боясь, что замерзнут руки», — описывают жители Балашихи окружающий пейзаж.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мамы с колясками гуляют под солнцем

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Весенние отражения

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мамы с колясками выходят на прогулку

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Скоро набухнут почки

По прогнозам Гидрометцентра России, на Пасху жителей Москвы и Подмосковья ожидает тёплая и солнечная погода. В выходные температура поднимется до +13 градусов днём, а в некоторых районах Подмосковья может достигать 16 градусов тепла.

Добавим, по данным МЧС, во время весеннего паводка в зону подтопления могут попасть свыше 100 населённых пунктов Подмосковья. Подобные опасения также вызывают Алтайский край, Волгоградская и Оренбургская области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пусть искусственный, но вестник весны

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, после суровых зимних морозов и нетипично снежного марта весна постепенно приходит во все уголки России.

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