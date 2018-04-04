Анкара, 4 апреля, 2018, 15:59 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин и его коллеги из Турции и Ирана Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани приняли совместное заявление по Сирии, в котором договорились продолжать сотрудничество между странами для достижения мирного урегулирования в арабской республике. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте главы Ирана.

Kremlin.ru Хасан Рухани, Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин перед началом трёхсторонней встречи. Анкара, 4 апреля 2018 года

Главы государств в ходе переговоров, отмечается в документе, подтвердили свою решимость продолжать активное сотрудничество по Сирии для достижения долгосрочного перемирия между конфликтующими сторонами. Также отмечается необходимость продвижения политического процесса, предусмотренного резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН.

Президенты трёх держав отметили, что формат переговоров в Астане оказался единственной эффективной международной инициативой, реально содействовавшей снижению уровня насилия на территории САР.

Также отмечается, что Тегеран, Анкара и Москва готовы оказать помощь ООН для старта в ближайшее время работы конституционной комиссии САР. Лидеры государств призвали международное сообщество направить в страну дополнительные объёмы гуманитарной помощи.

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Напомним, в столице Турции 4 апреля проходит трёхсторонний саммит России, Турции и Ирана, посвящённый мирному урегулированию ситуации в Сирии.

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Как сообщалоИА REGNUM, первый посвящённый Сирии трёхсторонний саммит лидеров Турции, Ирана и России состоялся в Сочи 22 ноября 2017 года.

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