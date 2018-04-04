Симферополь, 4 апреля, 2018, 14:19 — ИА Регнум. Украина в очередной раз демонстрирует пренебрежение нормами права, подвергая задержанных рыбаков российского рыболовецкого судна «Норд» пыткам и лишая их права на защиту. Поэтому Россия должна использовать любые методы их освобождения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, комментируя пиратские действия украинских пограничников в отношении российских граждан.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Судак

«Россия в конкретной ситуации, ровным счётом как и в других аналогичных ситуациях, должна исходить из международного права и двусторонних соглашений, подписанных с конкретной страной. В данном случае украинская сторона в очередной раз демонстрирует пренебрежение нормами права и даже внутреннего законодательства, а представители её силовых структур подвергают задержанных пыткам и лишают их права на защиту», — отметил эксперт.

По его словам, подобные случаи неоднократно фиксировались на Украине, начиная с 2014 года, что отражено во многих отчётах международных организаций, включая отчёты управления Верховного комиссара по правам человека ООН.

«Россия должна использовать весь арсенал дипломатического характера, акцентируя внимание международного сообщества на проблеме, но в первую очередь исходить из того, что задержаны её граждане, а следовательно, возможны любые методы их освобождения», — подчеркнул Денис Денисов.

Напомним, 25 марта украинские пограничники задержали в Азовском море в 15 милях от Обиточной косы рыболовецкое судно «Норд», зарегистрированное в Крыму. В ходе проверки сотрудники морской охраны заявили, что экипаж, состоящий из 10 граждан РФ, нарушил украинский «порядок выезда» с территории российского полуострова.

Судно отконвоировано в порт Бердянска, на членов экипажа составлены административные протоколы. 4 апреля появилась информация, что капитана судна Владимира Горбенко вывезли в неизвестном направлении. Позже стало известно, что его доставили в суд Херсона.

«Мы искали капитана по всем инстанциям. Наконец полчаса назад мне позвонил представитель Службы безопасности Украины (СБУ) Просняк и сообщил, что Горбенко доставили в Херсонский суд, где ему будет избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — сообщил прессе адвокат Дмитрий Щербин, подчеркнув, что произошедшее можно рассматривать как похищение человека.

Как сообщало ИА REGNUM, российский МИД требует от Киева немедленного освобождения экипажа «Норд».

"Рассматриваем акцию Киева как попытку отомстить жителям Крыма за их сознательный выбор в пользу возвращения в состав России, сделанный в марте 2014 года. Российская сторона требует немедленного освобождения членов экипажа и возврата судна законному владельцу», — заявляла 29 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Об этом: МИД РФ требует от Киева освободить экипаж задержанного российского судна

Власти Крыма пообещали финансовую поддержку семьям членов экипажа.

«Совмином РК принято решение о выделении из резервного фонда миллиона рублей — по 100 тысяч на семью на тот период, пока нет их кормильцев. Также отмечу, что со всеми членами экипажа поддерживается связь, работают наши адвокаты, сегодня передали им продукты», — сообщил на днях глава РК Сергей Аксёнов.

Подробности: Крымские власти окажут финансовую помощь семьям экипажа «Норд»