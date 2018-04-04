Москва, 4 апреля, 2018, 12:59 — ИА Регнум. В Москве горит торговый центр «Персей для детей». Об этом сообщил «Агентству Москва» источник в экстренных службах.

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ЧП произошло 4 апреля в здании в районе Соколиная гора. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали несколько человек.

«Пожарные приступили к тушению возгорания в ТЦ «Персей для детей» на ул. Малая Семеновская, д. 28», — уточнил источник.

По его словам, в настоящее время сотрудники специальных служб эвакуируют по спасательной лестнице граждан.

Отмечается, что пожар, которому присвоен второй ранг сложности, вспыхнул в складском помещении.

Другие подробности пока неизвестны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта в Кемерове в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел пожар. В результате инцидента погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.