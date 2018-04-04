Москва, 4 апреля, 2018, 12:27 — ИА Регнум. Поскольку торговая война между Китаем и США явно набирает обороты, то легко предположить, что рано или поздно она затронет поставки нефти из США в Китай, которые ещё в 2016 году не существовали, но за последние два года набрали приличные обороты, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик Global FX Владимир Рожанковский.

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Данные в Thomson Reuters показывает, что поставки сырой нефти из США в Китай достигли рекордных 400 000 баррелей в сутки в январе 2018 года, что в денежном выражении составляет почти 1 миллиард долларов.

«Офис Торгового представителя США (USTR) опубликовал 3 апреля предложенный тарифный список китайских продуктов, на которые США намерены ввести 25% импортный налог.

Министерство торговли Китая 4 апреля на это заявило, что предлагаемый США 25% налог на импорт китайских товаров является «типичным унитализмом и торговым протекционизмом» и что «Китай решительно осуждает и решительно выступает против него», — пояснил эксперт.

В список 1300 наименований включены необработанный алюминий, алюминиевые сплавы, изделия из алюминия и алюминиевого сплава, такие как аноды, профили, листы, пластины, брус и фольга, а также изделия из стали и нержавеющей стали.

«В случае, если Китай введёт пошлины против американской нефти — очевидно, в западном полушарии быстро сформируется избыток предложения, что неминуемо пустит цены сорта WTI под откос. Учитывая склонность западно-техасской смеси к ценовой слабине, вполне вероятно увидеть уровни не только ниже $60, но и ниже $50 за баррель», — полагает Рожанковский.

Ценовая «вилка» между Brent и WTI никогда не была больше $11, поэтому при таком сценарии наиболее вероятно дальнейшее развитие событий в направлении снижения цены и барреля Brent, хотя в этом случае оно будет более скромным, так как в Восточном полушарии наблюдается небольшое превышение спроса над предложения, которое увеличится в случае, если Китай переориентирует американский импорт на российский и арабский.

«4 апреля вечером ожидается очередной релиз данных от минэнерго США. Однако согласно вчерашним данным от Американского института нефти (API), запасы сырой нефти в хранилищах США снизились на 3,28 млн баррелей против консенсус-прогноза +1,7 млн баррелей.

Это может указывать на высокую вероятность отскока барреля WTI 4 апреля в район $64 за баррель, а Brent — соответственно, до $68,50 за баррель», — считает эксперт.

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