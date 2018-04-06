Москва, 6 апреля, 2018, 05:10 — ИА Регнум. 2 апреля — знаменательная дата для России и Белоруссии, именно в этот день в 1997 году президенты двух стран подписали договор о союзе. Как можно оценить состояние провозглашенного 21 год назад союза и какие проблемы не дают развиваться союзным отношениям РБ и РФ, пишет обозреватель ИА REGNUM Сергей Артёменко.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

Как и в предыдущие годы, в этот день прозвучало множество официальных поздравлений и заверений в дружбе. Это можно было бы только приветствовать, если бы продвижение российско-белорусских отношений полностью соответствовало духу Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии, подписанного в 1999 году. Сейчас можно констатировать, что по факту воля народа Белоруссии и России к единению не реализована. Мало того, сторонники объединения двух народов подвергаются в Белоруссии демонстративным репрессиям, как это было с журналистами Юрием Павловцом, Сергеем Шиптенко и Дмитрием Алимкиным. Им был вынесен обвинительный приговор, в то время как белорусские русофобствующие националисты удостаиваются пока еще скромного, но уже поощрения со стороны официальных лиц.

Так почему же ситуация обстоит именно так и правильные слова, наполненные позитивом и надеждой, не отражаются в равных им по масштабу делах?

Читайте подробности: Союзное государство России и Белоруссии: всерьёз, надолго или навсегда?

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