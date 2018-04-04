Москва, 4 апреля, 2018, 12:09 — ИА Регнум. Законопроект о новом механизме организации железнодорожных перевозок и тарифов на них правительство внесло в Госдуму, передаёт корреспондент ИА REGNUM 4 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM РЖД

В правительстве предлагают демонополизировать рынок железнодорожных перевозок и уйти от естественной монополии РЖД. Для этого предлагается ввести новую модель организации обслуживания граждан железнодорожным транспортом. Новые правила коснутся как дальних поездок, так и пригородного железнодорожного сообщения.

За маршрут

Существующая сегодня система продемонстрировала свою неэффективность как с экономической, так и с правовой точки зрения, считают авторы законопроекта. В связи с этим предлагается перейти к новой модели, при которой государство будет заключать с перевозчиком организационный договор на определенных условиях, а также компенсировать перевозчику потери в доходах от деятельности. Заключать такой договор смогут перевозчики, выигравшие соответствующий конкурс.

Таким образом, правительство предлагает ввести модель конкуренции «за маршрут». Речь идёт о модели, при которой на отдельных участках железных дорог (монополистом которых выступает РЖД) появятся локальные перевозчики с исключительным правом осуществлять перевозки. Определяться такие перевозчики будут на основе конкурса. Сегодня в железнодорожном сообщении используется модель «на маршруте», при которой на отдельных участках сети несколько локальных грузовых перевозчиков работают параллельно с РЖД.

«В силу того, что пассажирские перевозки являются убыточными, конкуренция «на маршруте» не является эффективной. Модель конкуренции «за маршрут» преобладает в мировой практике и доказала свою эффективность, она предусматривает конкуренцию перевозчиков на этапе конкурса», — объясняют в правительстве.

Новые нормы исключат монополию РЖД на рынке железнодорожных перевозок.

Организационный договор

По предложению правительства перевозчики будут заключать с государством организационный договор, который закрепит взаимные обязательства по организации пассажирских перевозок. Он будет заключаться на срок не менее 15 лет.

В нем должны быть указаны маршруты, дата окончания осуществления перевозок, плановые объемы, а также размеры движения поездов, количество вагонов по типам подвижного состава, в том числе приспособленных для перевозки инвалидов.

Пассажирские перевозки, по которым не заключен организационный договор, будут дерегулированы.

Тарифы и субсидии

Модель «за маршрут» позволит гармонизировать систему тарификации. Так, тарифы на ж/д перевозки будут устанавливаться с учетом параметров транспортного заказа.

При этом тарифы для населения и первоначальный размер субсидии будут определяться на основе методик, которые установит правительство РФ.

Демонополизация рынка железнодорожных перевозок позволит сократить размер субсидий на их организацию. Кроме того, это оптимизирует расходы на систему управления, поскольку перевозчики перестанут дублировать друг друга.

Средства из бюджета

Реализация законопроекта не потребует дополнительных средств из федерального бюджета, отмечают в правительстве. В первый год 45,2 млн рублей на его реализацию поступит из уже заложенных в бюджете на эти цели. Начиная со второго года планового периода, финансовое обеспечение в размере 37,5 млн руб. ежегодно будет осуществляться за счет перераспределения бюджетных средств.