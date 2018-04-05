Весна! Она всё-таки пришла! Долгие морозы и снегопады начинают отступать по всей необъятной России. И вдруг снова заснежит то тут, то там. Днём капает, а к вечеру уже снова сосульки украшают крыши домов. Хорошо на юге — там и зима не такая жестокая была в этом году, и весна давно уже постучалась в двери. Чего стоил только один день 18 марта. Погода будто подчеркнула напряжение президентских выборов 25-градусной практически летней жарой. Но уже буквально на следующий день замело, завалило снегом Северный Кавказ. Всем хочется тепла. Стабильного. Хочется, чтобы погода уловила настроения растревоженной души и обласкала солнышком, дала надежду на то, что это тепло надолго. И оно не только в природе, а и в душе. Как в песне: «Вот она пришла весна, как паранойя. Прозвучал весны сигнал — все в отрыв!» [[[picture2]]]

Ольга Заузанова ИА REGNUM Карачаево-Черкесия, Черкесск. 4 апреля. Первоцветы

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12:30 04.04.2018 Иркутск. Улица Карла Маркса, где Дом офицеров, сейчас выглядит так. Снега нет. Солнце смело высвечивает неровности дорожного покрытия.

12:38 04.04.2018 Пригород Оренбурга.

12:41 04.04.2018 В пригороде Оренбурга сегодня, 4 апреля. Сосна в снегу напоминает о прошедших уже давно новогодних праздниках.

12:42 04.04.2018 В Калининграде несколько дней назад зацвели первые подснежники.

12:43 04.04.2018 Алтайский край. По данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с отрицательными температурами наружного воздуха ближайшие два дня паводковая обстановка кардинально не изменится. После того как ночные температуры в крае станут положительными, ожидается вскрытие ото льда участков рек: Обь, Чарыш, Алей, Бия и Катунь. В соответствии с прогнозом заблаговременно была произведена перегруппировка сил и средств МЧС России. Спасатели и техника были переброшены в Солтонский, Усть-Пристанский и Бийский районы. Сегодня дополнительные силы направлены в Красногорский район. На сегодняшний день на территории Алтайского края остаются подтопленными около 300 приусадебных участков и 6 частных жилых домов в 25 населённых пунктах в 8 муниципальных образованиях края.

12:48 04.04.2018 Екатеринбург сегодня, 4 апреля. Уже тепло. Скоро всё растает.

12:49 04.04.2018 В преддверии Пасхи на улицах и рынках Воронежа расцветают цветы. Пока — бумажные.

13:04 04.04.2018 Вчерашнее «волшебство», подаренное Барнаулу выпавшим снегом, закончилось. Интервал между съемкой этого приметного места на Павловском тракте составляет чуть более 12 часов. Резкоконтинентальный климат особено ощущается на Алтае в 2018 году. Читайте также: Барнаул накрыло снегом

13:05 04.04.2018 Весна в Горно-Алтайске (Республика Алтай) пока больше похожа на зиму. Последний день марта порадовал жителей города и пригорода обильным снегом, таким, что автомобилисты просто не могли выехать утром из своих дворов. Снегопады продолжились и в апреле. Однако выглянувшее 4 апреля солнце преобразило городские улицы. Сейчас в Горно-Алтайске около 0 градусов. Как сообщает Горно-Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 4 по 6 апреля в регионе под влиянием гребня антициклона погода ожидается преимущественно без осадков, ветер умеренный. Во второй половине дня 6 апреля ожидается «натекание облачности, местами по республике небольшие осадки в виде дождя».

13:06 04.04.2018 На оттаявшие опушки брянского леса выходят истосковавшиеся по свежей зелени зубры.

13:23 04.04.2018 В Новосибирск весна только-только приходит. Температура воздуха даже днём минусовая. В отдалённых районах ещё очень много снега. Но под лучами яркого солнца начинают появляться первые лужи. Весна из окна детской городской клинической больницы №3:

13:23 04.04.2018 В Екатеринбурге весна медленно, но верно вступает в свои законные права. В основном лежит снег. Но в лучах весеннего солнца он постепенно тает.

13:25 04.04.2018 На улицах Воронежа еще лежит снег, но в душах его обитателей уже вовсю цветет весна.

13:35 04.04.2018 Не спешит весна и в село Новотырышкино Алтайского края. Неделю назад здесь меньше чем за сутки выпало более 50 см снега. Так выглядели улицы села 31 марта: А так сегодня, 4 апреля:

13:37 04.04.2018 Суздаль. Убийственная красота сосулек.

13:49 04.04.2018 В большинстве районов Забайкалья введен особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание горючих отходов, мусора, сухой травы запрещено с 4 апреля на территориях десятков муниципальных районов: «Агинский район», «Акшинский район», «Александрово-Заводский район», «Балейский район», «Борзинский район», «Газ-Заводский район», «Дульдургинский район», «Забайкальский район», «Калганский район», «Карымский район», «Город Краснокаменск и Краснокаменский район», «Кыринский район», «Могойтуйский район», «Нерчинский район», «Нер-Заводский район», «Оловяннинский район», «Ононский район», «Приаргунский район», «Сретенский район», «Тунгокоченский район», «Улётовский район», «Чернышевский район», «Читинский район», «Шелопугинский район», «Шилкинский район», а также городских округов: «Поселок Агинское», закрытое административно-территориальное образование поселок Горный, «Город Чита» особого противопожарного режима.

13:52 04.04.2018 Во Владимир тепло не торопится. Горожане тоскуют по приходу весны и выращивают ее на подоконниках…

13:54 04.04.2018 Клещи проснулись в Республике Алтай после зимней спячки. Специалисты Роспотребнадзора напоминают жителям о важности защиты и профилактики. В регионе, по данным ведомства, 13 человек пострадали от укусов клещей, а один подросток заболел клещевым сыпным тифом, потому что сразу не обратился к медикам за помощью.

13:56 04.04.2018 Жители деревни Русское, которая находится в черте Кирова, каждый год остаются практически отрезанными от «большого мира». Дорогу регулярно затапливает, а ночью лужи подмерзают, образуя колеи, жалуются жители в Общероссийский народный фронт (ОНФ). Проехать не могут и внедорожники. И уж тем более обычные легковые автомобили.

14:00 04.04.2018 В Липецке знают: весну на цепи не удержать!

14:05 04.04.2018 Весна в ожидании Прекрасного Принца… …Но принц, как всегда, занят Важными Делами.

14:07 04.04.2018 В Армении в начале апреля весна уже в самом разгаре — погода теплая, все начинает цвести. В Араратской долине под теплым солнцем пасутся козы и овцы. Весна наступила и в горах Армении. Несмотря на пасмурную погоду, горы около языческого храма Гарни уже обрастают зеленью. Монастырь Гегард тоже скоро утонет в цветущих деревьях.

14:12 04.04.2018 В Чувашии март был самым холодным с 1969 года. Второй месяц весны начался с потепления и солнечных дней, на этой неделе может начаться вскрытие рек Сура, Цивиль, Ветлуга. Паводок на Волге ожидается во второй декаде апреля.

14:17 04.04.2018 На Орловщине, как и во всем Черноземье, весна запоздала и чувствует себя неуверенно. То ли мороз, то ли оттепель…

14:27 04.04.2018 Город Пионерский Калининградской области. Первый тёплый день на Балтике (плюс 10). Местная ребятня даже попробовала построить замки на песке.

14:32 04.04.2018 В Санкт-Петербург, наконец, пришла весенняя погода, и коммунальные службы начали отмывать улицы от зимних загрязнений. Весенняя уборка идет на Невском, Лиговском, Ленинском, Московском проспектах и других ключевых магистралях Северной столицы. Дорожники могут мыть улицы только в дневное время — ночью в Петербурге пока еще заморозки. Всего к первомайским праздникам предстоит очистить 2,5 тысячи городских улиц.

14:34 04.04.2018 Улицы посёлка Красный Городок Алтайского края ещё неделю назад были затоплены паводковыми водами. Вот так выглядел посёлок 27 марта: Но после снегопада, который прошёл в регионе, в Красный Городок словно вернулась зима.

14:40 04.04.2018 В Рязанской области начавшимся паводком подтоплены уже 10 низководных мостов. Кое-где уровень воды поднялся на несколько метров. Некоторые населенные пункты, как поселок Красная Яблонька Сапожковского района, полностью отрезаны от «большой земли» — здесь вода стоит на 40 сантиметров выше моста. А на реке Ранова у населенного пункта Подвислово Ряжского района уровень воды над полотном моста составляет ровно два метра. Подробнее: В Рязанской области мосты уходят под воду

14:40 04.04.2018 Первоуральск — пригород Екатеринбурга. По дорожкам так просто не пройти…

14:41 04.04.2018 Хотя там, где зимой убирали снег, перемещаться можно без проблем.

14:46 04.04.2018 Природа готова к весеннему рывку.

14:47 04.04.2018 Где-то снег только начал таять, а вот в Крыму весна уже полностью вступила в свои права.

14:48 04.04.2018 Нерасторопные крымские автолюбители спешат сменить резину на своих автомобилях.

14:49 04.04.2018 Жители и гости Крымского полуострова потянулись к морю. Днём на берегу уже можно пробовать загорать.

14:54 04.04.2018 Москвичи встречают весну в парке «Зерядье».

15:11 04.04.2018 Иду, вдыхая глубоко / Болот Петровых испаренья, / И мне от голода легко / И весело от вдохновенья… Фрагмент стихотворения «Иду, вдыхая глубоко», Владислав Ходасевич, 1921 г. Фото: Дарья Драй, ИА REGNUM

15:54 04.04.2018 Весна заглянула уже и в Нижний Новгород. Стрелка Оки и Волги. Нижний Новгород Пока еще снег кое-где сохранился в городе. Памятник Минину и Пожарскому на площади Народного Единства в Нижнем Новгороде. Но уже начал подтаивать лед на реках. Скоро зашумит ледоход, начнется половодье.

16:16 04.04.2018 Башкирия, село Кирябинское, 4 апреля. Тает снег, текут ручьи, дети запускают кораблики. Река только начинает оживать, а коровы радуются появившейся из-под снега прошлогодней траве. Фото: Александра Майер, ИА REGNUM [[[picture5]]] [[[picture6]]]

16:21 04.04.2018 «Всемогущий Невский проспект! Единственное развлечение бедного на гулянье Петербурга! Как чисто подметены его тротуары и, Боже, сколько ног оставило на нем следы свои!» Николай Гоголь, повесть «Невский проспект», 1835 г. Уборка проезжей части и тротуара Невского проспекта Санкт-Петербурга, 4 апреля 2018 года, около трех часов пополудни. Фото: Дарья Драй, ИА REGNUM

16:23 04.04.2018 Приход весны активно обсуждают и в социальных сетях. Например, жители Санкт-Петербурга рассказывают в своих профилях о нетипичной для города солнечной погоде. «Каждое утро просыпаюсь за час до будильника. Неласковый солнечный свет стучится в окошко в восемь утра. Но пусть лучше будет так, чем терпеть классическую питерскую погоду», — пишет в Instagram Анастасия. В Москве тоже радуются солнцу и теплу. Для многих это стало поводом наконец скинуть тёплые куртки. «Ура, весна пришла! Можно одеваться легко и непринуждённо», — пишет во «ВКонтакте» Юлия А.

16:36 04.04.2018 В Воронежской области под водой оказались сотни дворов, а в областном центре пришлось на несколько часов перекрывать движение по затопленной дороге. [[[picture7]]] Об этом: Паводок в Воронежской области: перекрытые дороги и затопленные села

16:46 04.04.2018 В Подмосковье тает снег, подставляя под солнечные лучи лужи и оттаявший мусор. Фото: Наталья Стрельцова, ИА REGNUM

16:49 04.04.2018 Волгоград уже давно и отчаянно ждёт прихода весны. Но потеплело в регионе лишь в первые дни апреля. Март больше походил на суровый февраль с метелями и сильными морозами. Островки снега ещё кое-где напоминают о прошедшей зиме, но в воздухе уже пахнет весной. Сквозь тучи на хмуром по-осеннему небе вдруг выглянуло солнце, и снова заволокло, по стеклу заструились дождинки. Но понятно, что ливень — уже весенний, и вслед за ним придёт и тепло. Деревья уже готовы проснуться от зимней спячки, набухшие почки только и ждут, когда пригреет солнце.

17:03 04.04.2018 В Ростовской области погода пока переменчива. Жары еще нет, но надежда на скорое тепло у местных жителей уже появилась. Вместе с наступлением тёплых дней расцветает природа, уставшая от мороза и серости. На детских площадках всё чаще звучит звонкий детский смех, а на лицах прохожих вновь появляются улыбки. Судя по прогнозам синоптиков, в Ростове-на-Дону зима отступила и долгожданная весна полностью вступила в свои права.

17:06 04.04.2018 Река Майма в Горно-Алтайске (Республика Алтай). Берега всё ещё в снегу, а сама река, которую местные жители ласково называют Маймушкой, уже освободилась ото льда.

17:13 04.04.2018 К сожалению жителей Воронежа, весной из-под снега появляются не только подснежники. Все, что копилось зимой, всплывает с приходом тепла. Однако настроение у горожан — все-таки весеннее…

17:50 04.04.2018 Для Курской области весенний паводок — всегда серьезное событие. Вешние воды ежегодно затапливают даже находящуюся в низине часть областного центра, причиняя немалые хлопоты ее жителям. Судя по количеству выпавшего снега и резкому приходу тепла — в ближайшее время курян ждут новые испытания.

17:54 04.04.2018 В Великом Новгороде — весенние рахманиновские дни. 1 апреля новгородцы отмечали 145-летие со дня рождения композитора и пианиста, в городе проходит X фестиваль классической музыки имени Рахманинова, а в это воскресенье, 8 апреля, у памятника Сергею Рахманинову в новгородском Кремлёвском парке торжественно откроется международный конкурс юных пианистов.

18:28 04.04.2018 Не чувствуют пока весеннего настроения в городе Новокузнецке Кемеровской области. И хотя снег начинает постепенно таять, минусовая температура пока ещё преобладает. Весна в Новоильинском районе Новокузнецка. 4 апреля 2018 года.

18:37 04.04.2018 Нижегородская равнина. Поля покрыты корочкой льда.

19:37 04.04.2018 На Кубани в перелесках, где потеплее, уже зацвели дикие вишни. А у горных рек и озер пригрелись ивы и ели.

19:44 04.04.2018 Запоздалая весна в Калуге, 4 апреля 2018 года. Фото: ИА REGNUM Сквер Мира. У торгового развлекательного комплекса «XXI век». За памятником Константина Циолковскому встретились зима и весна. Вид на Каменный мост из Березуйского оврага.

20:10 04.04.2018 В Берлине весна уже давно наступила, снега и льда практически и не было. Солнечные дни и аккуратные берлинские улицы призывают начать новое увлекательное путешествие. Здание посольства РФ в Берлине. Около Рейхстага. Часть комплекса правительственных зданий на реке Шпрее. «Стиральная машина» Фридрихштрассе Также правительственные здания на реке Шпрее

08:30 Наступивший апрель не принёс тепла в Приморье. Природа только просыпается от долгой зимы. Погода переменчивая — солнце светит уже по-весеннему, но порывы хлолдного ветра напоминают о зиме. Речки ещё не полностью расковались ото льда. Великолепно цветущая верба и пробивающиеся из-под земли подснежники говорят о том, что весна на севере Приморья уже совсем близко. Подробнее читайте: В Приморье синоптики прогнозируют долгую, слякотную весну Фото: ИА REGNUM

08:36 Весна на побережье Татарского пролива в Хабаровском крае приходит медленно — Крайний Север всё-таки. А в начале апреля её признаки ещё нужно суметь найти. На поиски признаков весны отправился золотистый ретривер Локки. И выяснил: весна приходит с моря! Речка Чистоводная в Хабаровском крае уже освободилась ото льда, но вдоль берегов ещё лежит снег. В лесу ещё почти настоящая зима — везде снег. Локки подождал весну немного и понял, что здесь её ждать не имеет смысла. Тогда пёс отправился на горную речку Чистоводная. Но и здесь признаки весны были едва заметны — Чистоводная уже освободилась ото льда, но на берегах еще лежит плотный снег. Тогда Локки отправился на берег моря и — нашел весну! Льда в бухте Ванино уже нет, а вода, на собачий вкус, конечно, вполне пригодна для купания! Настоящая весна на побережье Татарского пролива всегда приходит с моря. В лесу на побережье Татарского пролива в Хабаровском крае весны еще нет. Урра! Я нашел весну! Она в море — водичка отличная!