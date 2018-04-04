Санкт-Петербург, 4 апреля, 2018, 11:46 — ИА Регнум. Петербургский парламент сегодня, 4 апреля, большинством голосов поддержал законопроект о создании плавучих гостиниц в акватории Невы. Оппозиционные депутаты считают документ «коррупционно ёмким», так как участки для возведения этих конструкций будут передаваться инвесторам без конкурса, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Река Фонтанка

Авторами законопроекта стали трое единороссов — Денис Четырбок, Андрей Горшечников и Александр Ходосок. Они заявляют, что с помощью поправок в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Петербурге» о плавучих отелях можно решить проблему нехватки номерного фонда в городе — ведь Петербург принимает множество международных мероприятий вроде Чемпионата мира по футболу. К тому же, единороссы таким образом пытаются спасти скверы Петербурга от застройки, а инвесторов — от обременительной работы по поиску земельного участка и бумажной волокиты с оформлением необходимых документов.

Однако оппозиционных депутатов законопроект насторожил. Как заметил «яблочник» Михаил Амосов, создание ботелей и хостелов на воде никак не увязано с градостроительным законодательством, что он считает неправильным.

«Кто сказал, что границы зон охраны культурного наследия в Петербурге охватывают акватории? Мы не вправе регулировать то, что происходит на акваториях. Мы должны регулировать то, что касается территорий Петербурга, и в данном случае речь идет о предоставлении участков набережных. Здесь мы можем это делать. Но, наверное, нужно делать это более строго, это должно попасть в градостроительный документ, в правила землепользования и застройки, проекты планировки. Мне кажется, что данный законопроект должен быть увязан с градостроительным законодательство, на данный момент этого нет», — сказал Амосов.

Он считает, что в целом инициативу создания аквателей в Петербурге по примеру Амстердама можно было бы приветствовать, если качественно ее реализовать, но существующий законопроект он считает ущербным и с точки зрения развития города, и с точки зрения коррупциогенных факторов, так как право на создание таких отелей предлагается отдавать без торгов.

Михаил Амосов подчеркнул, что в Петербурге существует множество зданий-памятников, объектов культурного наследия, которые могли бы быть приспособлены под гостиницы.

«Но вместо того, чтобы направлять инвесторов в этом направлении, может быть, давать им какие-то льготы, мы посылаем их на какую-то новую конструкцию, которая, честно говоря, с условием отсутствия конкурса, выглядит для меня как достаточно коррупционно ёмкая. Вот за этот коррупционный законопроект я голосовать не могу», — подчеркнул «яблочник».

Аналогичное мнение высказывала и руководитель фракции «Партии роста» Оксана Дмитриева. Она напомнила, что под отели можно было бы отдать 400 объектов исторического наследия в центре Петербурга, так как сейчас эти здания находятся в плохом состоянии.

Городской комитет по развитию туризма поддерживает данный законопроект, сообщил ранее ИА REGNUM глава ведомства Андрей Мушкарев. По мнению главы петербургского филиала Российской гостиничной ассоциации Алексея Мусакина, в законопроекте нужно предусмотреть льготы для таких отелей, иначе они будут убыточными.

Напомним, Смольный уже называл адреса, по которым предполагает создание плавучих гостиниц. Среди них участки на Крестовском острове, на Воскресенской, Синопской, Выборгской набережных.