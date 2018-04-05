Пхеньян, 6 апреля, 2018, 01:18 — ИА Регнум. Какие причины повлияли на резкое изменение планов и риторики японского премьер-министра Синдзо Абэ в отношении Северной Кореи, рассказывает доктор исторических наук. обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын

Абэ, до сих пор придерживавшийся вектора «максимально давить и давить на северокорейский режим», внезапно выразил намерение сделать шаг в совершенно противоположном направлении. Его предложение, направленное через Ассоциацию северокорейских граждан в Японии, о проведении двустороннего саммита само по себе является позитивным ходом к преодолению неуемных амбиций и пропагандистской ненависти.

Кроме того, пример предшественника Абэ, Дзюнъитиро Коидзуми, показывает, что в отношениях Японии и Кореи эффективным оказывается именно путь переговоров, а не нагнетания противоречий. То, что бывшему премьер-министру удалось добиться успеха в переговорах, возможно, станет примером для Абэ. Тем более что предшествующая стратегия особых успехов не принесла, а КНДР успешно преодолевает изоляцию, которую пытались организовать США.

Возможно, у Абэ есть и дополнительные причины, подталкивающие его к позитивной повестке именно сейчас, — каковы они, читайте в статье: Похоже, «войну нервов» начинает выигрывать Ким

Рекомендуем также другие статьи Анатолия Кошкина по международной политике.