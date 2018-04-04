Москва, 4 апреля, 2018, 09:28 — ИА Регнум. Рынок нефти продолжают терзать противоречивые факторы, заставляющие котировки колебаться в неопределенности, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

lalabell68 Нефть

«3 апреля баррель Brent пытался отыграться после распродаж, но смог позволить себе лишь подняться над уровнем 68, который, впрочем, уже снова утрачен. 4 апреля с утра котировки расположились непосредственно под этой отметкой, теряя 0,34%», — отметил эксперт.

Реанимировать цены, которые обозначили начало недели, месяца и квартала падением к двухнедельным минимумам, пытались экспортеры в лице министров энергетики России ОАЭ.

«Александр Новак пообещал, что в апреле РФ снизит добычу в соответствии с квотами в рамках сделки и упомянул о перспективах долгосрочного сотрудничества с саудитами для поддержания стабильных цен. Аль-Мазруи тем временем заявил, что соглашение ОПЕК+ уже на 85% решило проблему профицита на мировом рынке и пообещал, что участники рынка не разбегутся после ее истечения», — пояснил Мащенко.

Однако участников рынка не впечатлили вербальные интервенции. Их по-прежнему озадачивают увеличение добычи в России в марте, а также планы Ирака по наращиванию производственных мощностей.

Не принес позитива и свежий отчет API, который отразил сокращение запасов нефти на 3,28 млн баррелей и при этом увеличение запасов в Кушинге на целых 4,06 млн. Запасы бензиза и дистиллятов тоже выросли.

«Если официальные цифры от минэнерго США выйдут в аналогичном ключе, это еще сильнее запутает рынок и явно не придаст ему оптимизма, особенно если добыча снова вырастет.

В краткосрочной перспективе, чтобы стряхнуть с себя хотя бы часть негатива, Brent необходимо уверенно закрепиться над уровнем $68, что в текущих условиях маловероятно», — считает эксперт.

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