Мадрид, 4 апреля, 2018, 08:44 — ИА Регнум. Учёные из Испании заявили, что Млечный путь продолжает расти со скоростью 500 метров в секунду. Об этом сообщается на портале EurekAlert.

Pxhere.com Галактика Млечный путь

Учёные проводили наблюдения за другими галактиками, похожими на Млечный путь. Они изучили данные, полученные оптическим телескопом SDSS и обсерваториями GALEX и Spitzer в ближнем инфракрасном и ультрафиолетовом диапазоне.

Исследователи регистрировали излучение и вертикальное движение звёзд на окраине галактических дисков. Им требовалось понять, сколько времени понадобится звёздам для смещения с изначальных позиций и как при этом изменится форма галактик.

На основе наблюдений, учёные пришли к выводу, что аналоги Млечного пути увеличиваются со средней скоростью 500 метров в секунду.

Напомним, Млечный путь — это галактика, которая насчитывает, как минимум, пять основных рукавов. В одном из рукавов располагается Солнечная система. Считается, что всего Млечный путь содержит от 200 до 400 млрд звёзд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные пришли к выводу, что самые быстрые, гиперскоростные, звезды Млечного Пути попали в галактику из соседнего Большого Магелланового Облака.

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