Вашингтон, 4 апреля, 2018, 08:12 — ИА Регнум. Социальная сеть Facebook заблокировала более 270 аккаунтов и страниц, которые, как считают в компании, принадлежат организации «Агентство интернет-исследований» (Internet Research Agency, IRA). Об этом на своей странице написал глава Facebook Марк Цукерберг.

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«Сегодня мы предприняли важный шаг для защиты честных выборов по всему миру, заблокировав более 270 страниц и аккаунтов, принадлежащей организации, называющей себя «Агентство интернет-исследований», — говорится в сообщении.

По словам Цукерберга, страницы были заблокированы не из-за того, какой контент был на них размещён, а потому что «они контролировались IRA».

Напомним, в США после президентских выборов 2016 года развернулась информационная кампания, в которой американские СМИ обвинили Россию в поддержке Дональда Трампа на выборах.

В частности, утверждается, что такая поддержка была оказана через соцсети, в том числе Facebook, где была размещена «российская реклама» на страницах, якобы связанных с «Агентством интернет-исследований».

Ранее стало известно, что Facebook и Instagram заблокировали страницы ряда российских СМИ, в частности, «Федерального агентства новостей», а также изданий «Невские новости», «Журналистская правда» и других.

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