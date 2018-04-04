Вашингтон, 4 апреля, 2018, 08:03 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп распорядился выделить Прибалтийским странам военную помощь на $170 млн, говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

На покупку крупнокалиберных боеприпасов для Эстонии, Латвии и Литвы планируется направить почти $100 млн, еще $70 млн будут потрачены на проведение учений и их оборудование.

«Это должно укрепить возможность национальных вооруженных сил и национальных сил безопасности Эстонии, Латвии и Литвы», — говорится в сообщении.

Ранее по итогам встречи Трампа с тремя лидерами прибалтийских стран было распространено совместное заявление. В нем говорилось о том, что США, Латвия, Литва и Эстония взяли на себя обязательства по дальнейшему укреплению блока НАТО.

«Эстония, Латвия и Литва продолжат модернизировать свои вооруженные силы, чтобы улучшить их взаимодействие с вооруженными силами США и других союзников по НАТО», — заявили стороны.

Вашингтон также выразил приверженность оказанию помощи Эстонии, Латвии и Литве в повышении готовности их вооруженных сил.

Кроме того, говорится в заявлении, США и дальше намереваются периодически развертывать свои силы в странах Прибалтики и изучать «новые идеи и возможности, в том числе касающиеся противовоздушной обороны» как на двусторонней основе, так и в рамках НАТО.

Это делается с целью «укрепления политики сдерживания в регионе», говорится в документе. Также Белый дом сообщил о том, что помимо финансовой помощи в Прибалтику выдвинутся в 2018 году 5 тыс. американских военнослужащих. Они примут участие в ежегодных учениях Saber Strike.