Вашингтон, 4 апреля, 2018, 07:59 — ИА Регнум. Создатели новейшего российского корвета проекта 22 160 обеспечили кораблю внушительную боевую мощь при небольших размерах. Такое решение «довольно гениально», считают авторы статьи в американском издании The Drive.

Mil.ru ВМФ России

Так, эксперты отметили использованный конструкторами принцип модульности: в зависимости от задач вооружение и оборудование корвета могут меняться. Корабль проекта 22 160 способен как противостоять пиратам, так и участвовать в крупных ударных операциях.

«Эта концепция достаточно инновационная, чтобы в западных военно-морских силах ее рассматривали как источник вдохновения для своих будущих многоцелевых боевых кораблей», — говорится в публикации.

Патрульный корабль оснащен стандартной артиллерийской установкой калибра 57 мм, пулеметами и противодиверсионным гранатометным комплексом ДП-65. Под вертолетной площадкой есть свободное пространство. Здесь, отмечают эксперты, могут разместиться два ракетных комплекса Club-K.

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Таким образом, небольшой корвет способен атаковать морские и наземные цели восемью ракетами на большом расстоянии. Корабли проекта 22 160 могут находиться в автономном плавании два месяца, преодолев за этот период до шести тысяч морских миль.

Патрульные корабли проекта 22 160 предназначены для пополнения корабельного состава Военно-морского флота РФ. Их разрабатывают и строят на Зеленодольском судостроительном заводе в Татарии.

Задача таких кораблей — охрана территориальных вод, патрулирование 200-мильной исключительной экономической зоны, борьба с контрабандой и пиратством, а также поддержка более крупных боевых кораблей. Ожидается, что будет построено 12 корветов.

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