Москва, 4 апреля, 2018, 07:14 — ИА Регнум. Торги по нефти завершились 3 апреля в плюсе, но это была техническая коррекция к падению, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

На торгах в Азии Brent подешевел на 0,34%, до $67,90. Ближе к закрытию рынок негативно отреагировал на данные Американского института нефти (API).

Согласно данным API, запасы сырой нефти в США за неделю до 30 марта сократились. При этом запасы бензина и дистиллятов значительно увеличились.

Запасы сырой нефти сократились на 3.28 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 1,12 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 2,2 млн баррелей.

Аналогичные данные 4 апреля представит минэнерго США. Рынок ожидает, что запасы нефти за последнюю неделю увеличились на 2 млн баррелей.

Техническая картина указывает на снижение котировок до уровня $66,50. От него вероятно новое восходящее движение.

Напомним, 3 апреля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,70%, до $68,12 за баррель, WTI — на 0,74%, до $63,46 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта Urals с поставкой в июне 2018 года на СПбМТСБ составляет $65,37 за баррель.

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