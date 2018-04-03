Вашингтон, 3 апреля, 2018, 23:10 — ИА Регнум. В ежегодных учениях НАТО в Прибалтике примут участие более пяти тысяч американских военных США, сообщается 3 апреля в заявлении Белого дома.

U.S. Army Images Совместные учения НАТО и ВС Латвии на военной базе в Адажи. Апрель 2014 года

Заявление опубликовано по итогам встречи президента США Дональда Трампа с главами правительств Литвы, Латвии и Эстонии.

«Свыше пяти тыс. военных США присоединятся к многонациональным силам в ходе учений Saber Strike — крупнейшем мероприятии такого рода в Прибалтике», — указано в заявлении Белого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае и июне 2018 года на территории Латвии пройдут пять масштабных военных учений НАТО.

В частности, двухнедельные учения Sill/Heddgehog начнутся 3 мая. В них будут задействованы военные из Эстонии, Канады, а также Великобритании.

Затем, с 15 по 25 мая состоятся маневры Saber Knight 18 с участием военнослужащих Дании, Эстонии, Латвии и Литвы, а позднее, с 3 по 15 июня — будут проведены военные учения Saber Strike 18 с участием военных контингентов США, Эстонии, Латвии, Литвы и боевой группы НАТО.