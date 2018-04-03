Вашингтон, 3 апреля, 2018, 22:52 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что «пришло время» выводить военных США из Сирии, 3 апреля передает агентство Reuters.

Airforce.com ВС США

Заявление о скором выводе войск США с территории ближневосточной страны американский президент сделал в ходе пресс-конференции с лидерами стран Прибалтики.

«Наша основная миссия заключается в том, чтобы избавиться от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM ). Мы почти выполнили эту задачу», — заявил Трамп.

По словам Трампа, США готовы принять решение «очень быстро».

«Я хочу выхода, я хочу доставить наши войска домой», — сообщил Трамп.

Трамп также отметил, что США потратили $7 триллионов на Ближний Восток за последние 17 лет и «не получили ничего».

«Мы ничего не получаем, ничего… Подумайте об этом — семь триллионов долларов за 17-летний период. И у нас нет ничего — ничего, кроме смерти и разрушений. Это ужасно, так что — время пришло», — заключил президент США.

Как передавало ИА REGNUM, о возможности вывода войск США из Сирии Трамп заявил еще 30 марта, в ходе встречи со своими сторонниками в Огайо.