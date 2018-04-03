Москва, 3 апреля, 2018, 22:22 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты экспертизы британской лаборатории в Портон-Дауне, специалисты которой не смогли доказать российское происхождение вещества, которым были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери.

Mike Davison Змеиная изворотливость

Как написала Мария Захарова на своей странице в Facebook, МИД Великобритании «только что заявил, что принимал решение о виновности России на основе подозрений», тем временем «лаборатория Портон-Дауна до сих пор отказывается подтвердить, производили ли они вещество западной классификации «Новичок».

"Что они будут все заявлять потом? Будут продолжать врать, изворачиваться, перекладывать ответственность друг на друга. Зачем? Потому что делают это не первый раз», — отметила представитель МИД России.

Он добавила, что не будет удивлена, «если сейчас или завтра Тереза Мэй и вся эта блестящая команда заявит, что все их выступления в парламенте и сколачивание мировых коалиций — это результат взлома русскими хакерами мультипликационной студии Диснея, а на самом деле они всей этой чуши не произносили».

Напомним, 3 апреля исполнительный директор лаборатории оборонной науки и техники в британском Портон-Дауне Гари Эйткенхэд сообщил телеканалу Sky News, что эксперты «смогли идентифицировать» отравляющее вещество и определить, что это был именно «Новичок», однако им не удалось установить страну происхождения этого вещества и подтвердить заявления британских властей о том, что оно происходило из России.

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