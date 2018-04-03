Ереван, 3 апреля, 2018, 21:33 — ИА Регнум. Министерство обороны Армении представило пояснения по поводу размещения подразделения военной полиции РФ на российской военной базе в Армении.

В ответ на запрос информагентства «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью минобороны Армении сообщили, что размещение подразделений Военной полиции на военных базах является предметом служебной необходимости, и в Армении также формируются подобные подразделения военной полиции, которые будут командироваться в составе миссий миротворческих сил, в которых принимает участие Армения, а также в составе ОДКБ.

В сообщении также говорится, что российские ВС находятся на территории Армении исключительно в рамках международных договоров.

«Вопрос дислокации подразделения военной полиции РФ на 102-й российской военной базе в Армении был согласован между МО обеих стран еще в 2014 году: размещение подразделений военной полиции на военных базах является предметом служебной необходимости, и никоим образом не нарушает структуру военной базы и договоренности о числе контингента», — сказано в пояснении.

В то же время, кроме указанных внутренних дисциплинарных вопросов, для установления правовой базы в вопросах сотрудничества с армянской военной полицией, МО обеих стран инициировали разработку проекта соответствующего соглашения между обеими странами. Указанное соглашение будет утверждено в рамках предусмотренного законодательством регламента, отмечается в сообщении.

После информации о том, что на российской военной базе в Армении будут сформированы подразделения военной полиции некоторые прозападные армянские политики и представители гражданского общества заявили, что размещение подразделений военной полиции РФ в Армении «не имеет какой-либо юрисдикции на территории Армении».

По утверждению координатора общественной организации «Объединение информированных граждан», в договорах, подписанных между Арменией и Россией в сфере обороны и военного сотрудничества, ничего не сказано о размещении подразделений российской военной полиции в Ереване и Гюмри.

В середине марта в Министерстве обороны Армении сообщили, что в настоящее время они работают в направлении создания правовых регуляций, поскольку без них размещение подразделений российской военной полиции в Армении будет невозможно.

По мнению депутата оппозиционной фракции «Елк» парламента Армении Арама Саргсяна, не только Министерство обороны должно было выяснить, почему российская сторона в отсутствие договоренности сделала заявление о формировании подразделений российской военной полиции в Армении, но и, более того, МИД должен был направить российской стороне ноту протеста.

Пока министерство обороны Армении пытается найти правовую базу для размещения в Армении военной полиции РФ, а прозападные деятели утверждают, что размещение «не имеет какой-либо юрисдикции на территории Армении», в сети появилось видео, на котором видно, что представители военной полиции России уже находятся в городе Гюмри.

После этого в пресс-службе Южного военного округа ВС РФ сообщили, что российская военная полиция начала свою работу в Гюмри с 15 марта.

«На данный момент проводятся подготовительные работы, проясняются рабочие отношения и конкретизируются кадры подразделений, все сразу не бывает, это поэтапная работа», — сообщили в пресс-службе газете «Айкакан жаманак».

Когда сформируются подразделения, российская сторона представит все более обстоятельно. На данный момент, кроме официального письма, ничего больше не могут сказать.

В пресс-службе также сообщили, что в 102-й военной базе, дислоцированной в Гюмри, выбирают сотрудников военной полиции. Представители ЮВО считают это очень важной и, в то же время, ответственной и сложной работой.

Кто станет сотрудниками российской военной полиции и как их выбирают? Как сообщили в пресс-службе, военных полицейских выбирают из Вооруженных сил РФ и из военнослужащих из всех российских подразделений в Армении.

«Сюда приезжают военнослужащие из России. Военных полицейских в Армении выбирают из военнослужащих-контрактников российской военной базы, а также из воинских объединений, дислоцированных в РФ», — сказал сотрудник ЮВО.

Российская военная полиция будет сформирована не только в Гюмри. До начала летнего учебного сезона российской армии будет сформировано еще одно подразделение военной полиции в Ереване.