Москва, 3 апреля, 2018, 20:00 — ИА Регнум. Законопроект, предусматривающий сообщение призывникам о необходимости явки в военкомат по почте заказным письмом, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 апреля. С уведомлением о вручении.

Иван Соколов. Проводы в город парубков, назначенных в рекруты. 1860-е

Такие повестки будут считаться полученными под расписку в день доставки соответствующих заказных писем призывникам либо совершеннолетним членам их семей или лицам, уполномоченным этими гражданами представлять их интересы на основании нотариально удостоверенной или приравненной к ней доверенности.

Призывникам следует в течение трех рабочих дней со дня получения повестки самостоятельно явиться в соответствующий военкомат для получения под расписку новой повестки.

Для граждан, подлежащих призыву на военную службу, но не получивших повестки в период окончившегося призыва на военную службу, устанавливается обязанность самостоятельно явиться в военкомат для получения под расписку повестки не позднее дня начала очередного призыва на военную службу.