Кемерово, 3 апреля, 2018, 19:11 — ИА Регнум. Как известно, с момента отставки Амана Тулеева с должности губернатора Кемеровской области не прошло и трёх дней. А уже сегодня, 3 апреля, местные и федеральные СМИ сообщили о том, что он получил вакантный мандат совета народных депутатов региона. И, по словам секретаря избирательной комиссии Кузбасса Михаила Пименова, «это произошло в установленном законом порядке».

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После этого свои предположения начали делать анонимные телеграм-каналы. В частности, сообщалось, что Тулеев может занять место спикера регионального парламента. Также звучали версии, что бывший губернатор Кузбасса собрался в сенаторы.

«Фактически это можно называть кооптацией (назначение на выборную должность без фактических выборов — прим. авт.) в выборный орган. Понятно, что все юридические процедуры, как обычно, будут соблюдены «в строгом соответствии с законом». Заняв место спикера регионального парламента, экс-губернатор сильно увеличит политическое и институциональное влияние совета депутатов. Будет сформировано два альтернативных центра принятия решений. При этом не думаю, что стоит недооценивать потенциал врио (Сергея Цивилёва — прим. ИА REGNUM ), несмотря на все актуальные проблемы в регионе. Но говорить о его политической самостоятельности можно будет только после выборов (в случае, если его выдвинут). До сентября центр принятия решений просто переместится в кабинет председателя совета депутатов», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM кандидат политических наук, старший преподаватель Томского государственного университета (ТГУ) Алексей Трунтягин.

Что касается Совета Федерации, то он, по словам собеседника ИА REGNUM, «сегодня, к большому сожалению, является местом, куда направляют серьёзных политиков с приставкой «экс».

"Если Тулеев займет кресло спикера в регионе, то вряд ли он захочет перебираться в верхнюю палату российского парламента. Хотя и такой сценарий возможен, в случае ухудшения состояния его здоровья», — резюмировал Алексей Трунтягин.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Аман Тулеев находился у власти в Кузбассе с 1990 года, в том числе в губернаторской должности — с 1997 года. Он ушёл в отставку 1 апреля 2018 года, проявив моральную ответственность после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», унесшего 25 марта жизни 64 человек, в том числе десятков детей.

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Врио главы Кузбасса стал Сергей Цивилёв, который до этого, с марта 2018 года, был заместителем губернатора.

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Решение о передаче вакантного депутатского мандата Аману Тулееву было принято 3 апреля на совещании в облизбиркоме.

«Это произошло в установленном законом порядке. Аман Гумирович в 2013 году возглавлял зарегистрированный список от партии «Единая Россия». В этом списке он находился до сего дня», — цитирует «Коммерсантъ» секретаря избиркома области Михаила Пименова. Он уточнил, что Тулееву передан вакантный мандат депутата Ван Вай-Чена, сложившего свои полномочия «достаточно давно».

Напомним, председателем Совета народных депутатов Кемеровской области является Алексей Синицын. Сенаторы от Кемеровской области — Сергей Шатиров (представляет региональный парламент, срок окончания полномочий — сентябрь 2018 года) и Александр Лаврик (представляет исполнительную власть, срок окончания полномочий — сентябрь 2020 года).