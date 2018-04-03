Пекин, 3 апреля, 2018, 18:45 — ИА Регнум. В Китай доставлен первый полковой комплект зенитных ракетных систем ПВО С-400 «Триумф», сообщает 3 апреля агентство ТАСС со ссылкой на неназванный источник в военно-дипломатических кругах.

Goodvint ЗРК С-400

По информации агентства, китайскому заказчику переданы командный пункт, станции РЛС, энергетические и пусковые установки.

Отмечается, что часть вспомогательного оборудования зенитно-ракетных систем до заказчика еще не дошла. В январе 2018 года при транспортировке оно было повреждено и сейчас идут работы по его замене.

Напомним, российское грузовое судно, перевозившее в Китай часть техники системы С-400, попало в сильный шторм, из-за которого часть груза получила повреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Китай в 2014 году подписали договор на поставку китайским вооруженным силам зенитных ракетных систем ПВО С-400 «Триумф».

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Напомним, российская зенитно-ракетная система С-400 считается одной из самых эффективных систем ПВО в мире. Система способна уничтожать все типы летательных аппаратов, включая крылатые ракеты.