Махачкала, 3 апреля, 2018, 17:45 — ИА Регнум. Бывшему председателю правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову предъявили еще одно обвинение. На этот раз следствие обвиняет его в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, сообщили ИА REGNUM 3 апреля в пресс-службе СКР .

Цитата из х/ф «12 разгневанных мужчин». Реж. Сидни Люмет. 1957. США «Виновен!»

Установлен факт принятия противоправного решения, которое повлекло за собой серьезный ущерб бюджету Дагестана. По версии правоохранителей, в 2013 году Гамидов без проведения обязательной экспертизы экономической эффективности проекта подписал постановление кабинета министров о предоставлении государственных гарантий ООО «Дагагрокомплекс» на сумму 1,3 млрд рублей. Однако компания своих обязательств перед кредиторами не выполнила, и суд взыскал указанные средства в пользу кредитных организаций с Республики Дагестан.

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Как сообщало ИА REGNUM, Абдусамад Гамидов был задержан 5 февраля 2018 года по подозрению в мошенничестве. Вместе с ним были задержаны и доставлены в Москву, где проводится расследование, два вице-премьера, Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов.

В числе арестованных оказались также экс-министр образования Шахабас Шахов, мэр Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор города. Басманный суд Москвы отправил чиновников под арест на два месяца. Сегодня, 3 апреля, суд решает вопрос о продлении срока их пребывания под стражей.

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Напомним, ранее бывшего премьер-министра Дагестана обвиняли в мошенничестве при покупке здания под детский сад. Вместе с экс-министром образования Шахабасом Шаховым Абдусамад Гамидов нанесли ущерб на сумму почти 20 млн рублей.

Второй эпизод уголовного дела в отношении него связан с выполнением госконтракта по реконструкции здания под размещение спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства. Были составлены фиктивные акты о приемке выполненных работ, на расчетный счет компании были перечислены свыше 41 млн рублей, которые были похищены.

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