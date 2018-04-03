Санкт-Петербург, 3 апреля, 2018, 17:14 — ИА Регнум. Машинист петербургского метрополитена Александр Каверин до сих пор чувствует, как внутри что-то ёкает, когда он проезжает участок между «Сенной площадью» и «Технологическим институтом». Именно на этом перегоне год назад в поезде, который он вёл, прогремел взрыв: погибли 15 человек, более ста пострадали.

Дарья Драй ИА REGNUM Дежурная по станции «Технологический институт» в день теракта Нина Шмелева и машинист Александр Каверин

После хлопка по связи «пассажир — машинист» заговорили, кажется, из всех вагонов. Каверин принял решение не останавливаться в тоннеле, а тянуть состав до станции «Технологический институт». Этот участок он проезжает регулярно и по сей день.

«Хочу — не хочу, а всё равно в этом месте, проезжаешь «Технологический институт» — возникают чувства. Ну, невозможно это забыть. Воспоминания всё равно остались, воспоминания не стереть никак. Погибли 15 человек, это потеря для нашего города», — говорит Каверин.

О переводе на другую линию после теракта он не просил, не требовали и в семье, чтобы бросил свою работу. Машинист считает, что каждый должен заниматься своим делом, а от беды никто не застрахован. Александр Каверин передал соболезнования всем, кто потерял тогда родных и любимых.

«Чувства сегодня, как и у всех: слёзы наворачиваются», — говорит он.

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Продолжают выходить на работу и фельдшеры Маргарита Михайлова и Анастасия Колупаева, хотя первое время в метро им было совсем неуютно. Они не знают, скольким людям они тогда сумели помочь, первыми оказавшись на месте трагедии, когда из-за большого количества пострадавших быстро кончились бинты, и перевязывать раны пришлось лоскутами одежды.

«Было очень жалко людей, мы старались максимально помочь, облегчить страдания пострадавших. Была такая суматоха, пострадавших было очень много», — вспоминает Колупаева.

Маргарита Михайлова говорит, что это был для нее первый опыт работы в чрезвычайной ситуации, и это останется с ней навсегда.

«Очень тяжелый день, тяжело вспоминать, до сих пор картина перед глазами, воспоминания — сколько бы времени ни прошло, они остаются навсегда. Когда на «Техноложке» работаешь, всё это вспоминаешь. Углы сгладились, но тяжесть этого момента никуда не денется, это теперь часть моего жизненного пути», — замечает она.

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В таком же режиме в первую смену на «Технологическом институте» до сих пор трудится и дежурная по станции Нина Шмелева. На работу она вышла сразу же после теракта, никаких выходных не просила. Регулярно по долгу службы совершала обходы в том числе и того места, где 3 апреля 2017 года увидела кровавое месиво. Первое время было очень тяжело там ходить.

Тот страшный день она помнит до мельчайших деталей. Началось с того, что со станции «Сенная площадь» диспетчер сообщила, что у них появился дым.

«А так как у нас перегон маленький, то, если у нас что-то дымится, то «Сенная» проверяет, если наоборот, то проверяем у меня. Дежурная говорит: «Нина, иди, проверяй». Я побежала проверять пути. Посмотрела, что на второй «Техноложке» (станция имеет два подземных вестибюля, — прим.ред.) дыма не было. Вернулась, а она мне и сообщает: «Срочно беги на первую «Техноложку», случился теракт». Побежала на первую «Техноложку», и мы стали… заниматься», — оговаривается Шмелева. В ее глазах — слезы.

Сотрудники метро пытались первым делом эвакуировать пассажиров. До тех пор, пока полицейские не проверили взорванный состав, считается, что он все еще заминирован, так что следовало немедленно поднять всех наверх. Под боком у Шмелевой уже работали фельдшеры — Михайлова и Колупаева. Дежурные вызывали скорую и МЧС.

«Пострадавших всех абсолютно видела. Картинка у меня перед глазами, я не забуду никогда. Травмы были разные. У кого осколок в голове, у девочки ноги вывернуты, у кого руки оторваны», — вспоминает Нина Шмелева.

Но петербуржцы действовали сообща, никто не бросал в беде соседа, не убегал в страхе.

«У нас всё дружно было как-то. Все помогали. Паники не было ни между пассажирами, ни между работниками. Все, как часы. Мы делали свою работу, и люди нам помогали. Спасибо им большое за это», — сказала Нина Шмелева.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, во второй половине дня в годовщину теракта люди продолжают нести цветы к наземному вестибюлю станции «Технологический институт», а также оставляют их на платформе станции, куда год назад прибыл взорванный преступниками поезд.

ИА REGNUM Люди продолжают нести цветы

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Напомним, взрыв в метро прогремел на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» около 14:30 3 апреля 2017 года. В результате теракта пострадали 103 человека, 16 погибли, включая террориста.

Расследование уголовного дела о теракте в Санкт-Петербурге находится в завершающей стадии: установлена цепочка причастных к преступлению лиц, включая заказчика. Под стражей в ожидании суда находится 11 обвиняемых.