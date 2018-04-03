Астана, 3 апреля, 2018, 16:53 — ИА Регнум. Только в 15% детских садов Казахстана созданы условия для инклюзивного образования, сообщает 3 апреля «КазТАГ» со ссылкой на министра образования и науки республики Ерлана Сагадиева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

По его словам, методические комиссии должны завершить работу по инклюзивному образованию для того, чтобы в следующем учебном году началась апробация в подготовительных группах.

Министр отметил, что в некоторых регионах доля детских садов, обеспечивающих условия для инклюзивного образования, гораздо ниже среднего показателя: в Южно-Казахстанской области — 9%, Мангистауской области — 10,5%, Алма-Атинской области — 11%.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля правительство Казахстана опубликовало проект постановления, согласно которому лица с особыми образовательными потребностями могут поступить на общих условиях в образовательные организации, реализующие программы послесреднего образования.

Эксперты отмечают, что программы внедрения инклюзивного образования в школах значительно снижают и без того низкий уровень образования в школах.

Для работы с детьми, имеющими «особыми образовательные потребности», требуется особый подход и гораздо больше времени, чем с обычным школьником. Ситуация усугубляется отсутствием подготовленных кадров для работы с такими детьми, а также отсутствием методических материалов.

Экспертное сообществом обращает внимание, на то что власти стремятся свалить все проблем работы с детьми-инвалидами на плечи обычных педагогов, тогда как в советское время успешно развивалась коррекционная педагогика, которой в настоящее время не уделяется должного внимания.