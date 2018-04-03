Вашингтон, 3 апреля, 2018, 15:03 — ИА Регнум. На днях появилась информация о том, что Дональд Трамп, чтобы провести двустороннюю встречу с российским президентом, пригласил Владимира Путина в Вашингтон. Идея, конечно, интересная, только есть сразу несколько больших «но». Об этом в интервью рассказал шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Во-первых, в гости летит обычно тот, кому больше надо — вспомним, что именно Москва в последние два года стала центром притяжения не только для лидеров Ближнего Востока. Если анализировать нынешние российско-американские отношения, то кому из двух лидеров больше нужна эта встреча? Конечно, президенту США — это США занимаются стратегическим сдерживанием России, это США начинают торговые войны, то есть находятся в положении обороняющихся. Поэтому они больше заинтересованы в проведении этой встречи.

Во-вторых, проводить встречу просто ради встречи — не имеет смысла. Только для большой и понятной конкретики, «большой сделки». Может ли сегодня Дональд Трамп, обложенный со всех сторон то ястребами-консерваторами, то агентами «глубинного государства», предложить Владимиру Путину что-то большое и стратегическое? Вряд ли, поскольку на любое такое предложение ему надо будет получить разрешение в сенате, который его, понятное дело, не даст. Тогда что обсуждать?

В-третьих, важный аспект встречи в Вашингтоне — это обеспечение безопасности российского лидера во время его пребывания в США. Готов ли Дональд Трамп ее обеспечить? — Судя по количеству инцидентов, связанных с обеспечением собственной безопасности и своей семьи, нет. Наоборот, любой инцидент в этой плоскости во время визита президента России может привести только к резкому обострению двусторонних отношений и вообще мировой обстановки.

Поэтому из данной ситуации вывод следует только один — конечно, встреча может произойти. Она может состояться где угодно, но только не на территории США», — отметил эксперт.