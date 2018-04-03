Симферополь, 3 апреля, 2018, 15:01 — ИА Регнум. Сенатор от Крыма Сергей Цеков недоволен качеством школьных учебников по истории России, в частности, формулировками периода воссоединения с Крымом и дефицитом информации о православной истории Отечества. Об этом политик заявил 3 апреля на заседания президиума Госсовета РК, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Ялта. Ливадийский дворец

«История, которая преподаётся в наших школах, не соответствует реальности. В частности, это касается подачи информации о Крыме. Историкам уже предъявили претензии и они «согласились», — отметил сенатор.

В частности, по его словам, в ряде учебников не всегда объективно раскрывается закономерный характер воссоединения Крыма с Россией, обосновывается место и роль полуострова в формировании российской государственности, возникновения и распространения на Руси христианства.

«Кроме того, из многих учебников фактически выпал важнейший документ — «Высочайший Манифест о принятии Крымского полуострова, острова Тамань и всея Кубанской стороны под державу Российскую», подписанный Великой императрицей Екатериной II в 1783 году. В нынешних школьных учебниках недостаёт ясной и не противоречащей установленным стандартам информации о православной истории нашего Отечества», — уверен Цеков.

Напомним, осенью 2017 года сенатор от Крыма обратил внимание на то, что украинский майдан в одном из отечественных учебников по истории назван революцией.

«Как кровавый путч в Киеве можно называть революцией, как предлагается в этом учебнике? У меня как участника воссоединения Крыма с Россией такая оценка вызывает недоумение, если не сказать возмущение», — отмечал сенатор.

После этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала, что сенаторы изучат все разделы школьных учебников, посвящённые воссоединению полуострова с Россией, на предмет их «юридической, правовой, политической и гражданской» корректности.

В январе 2018 года министерство образования и науки России отправило на дополнительную экспертизу в Российскую академию наук (РАН) учебник по новейшей истории России для десятого класса.

Как сообщало ИА REGNUM, глава крымского парламента Владимир Константинов и член Совета Федерации Сергей Цеков также призвали общественность на борьбу с «новоязом» и иностранными словами в русской речи, сетуя на засилье непонятных иностранных слов.

«Это дело требует серьёзной борьбы. Многие почему-то не хотят использовать русские аналоги, поэтому язык, по сути враждебный нам, так легко проникает в нашу жизнь. Ничего хорошего в этом нет», — отметил Владимир Константинов.