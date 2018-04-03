Москва, 3 апреля, 2018, 14:59 — ИА Регнум. Законопроект, изменяющий практику банкротства граждан и организаций, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 апреля.

Владимир Маковский. Крах банка. 1881

В первую очередь, законопроект направлен на то, чтобы обеспечить публичность информации о том, что имущество лица находится под обременением, а также на то, чтобы усилить защиту имущественных прав. Это объяснял ранее один из авторов законопроекта, отметил глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев («Единая Россия»).

Так, авторы инициативы считают, что при реализации имущества гражданина одной из главных целей должно стать освобождение от долгов. Такое дополнение депутаты предлагают прописать в законе.

Если закон будет принят, то он устранит противоречия, которые существуют сегодня между обязанностью ликвидационной комиссии предоставить документы о признании должника банкротом и обязанностью самого должника опубликовать уведомление о подаче такого заявления. Так, комиссия подает заявление в течение 10 дней с момента наступления оснований, а должник обязан опубликовать уведомление не менее чем за 15 дней до даты его подачи. Депутаты предложили продлить срок подачи документов ликвидационной комиссией до 20 дней.

Депутаты также согласились с предложениями авторов законопроекта о том, что вносить сведения в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (ЕФРС) могут не только юрлица, но и физлица. При этом законопроект прописывает обязательный перечень данных, которые необходимо указать физическому лицу при внесении сведений в ЕФРС.

Кроме того, по предложению авторов законопроекта, в реестр также необходимо вносить все сведения о продаже предприятия. Такая норма позволит защитить потенциальных контрагентов предприятия, поскольку сегодня у них не было возможности узнать, перешла ли компания полностью в руки нового владельца или же он руководит лишь некоторым имуществом и не обладает всеми имущественными правами.

В ЕФРС также могут быть внесены данные об ограничениях, которые устанавливают внутренние корпоративные документы. Так, законопроект фактически позволяет участникам корпоративного договора публиковать информацию об ограничениях, содержащихся в корпоративном договоре. Это в свою очередь позволит им оспаривать сделки, заключенные не по условиям корпоративного договора.

Авторы законопроекта также предлагают разрешить публиковать в ЕФРС уведомления о том, что его кредитором привлек третье лицо для возврата просроченной задолженности. При этом в этих данных также должны содержаться не только адрес места жительства и пребывания должника, но и указаны номер и дата договора, а также ИНН должника.

«Указанный механизм позволит обеспечить публичность деятельности по взысканию просроченной задолженности, а также будет способствовать информированности должников о передаче долга иным лицам, что позволит им в полной мере пользоваться нормами, направленными на защиту прав и законных интересов физических лиц, при осуществлении взыскания просроченной задолженности и исключит ситуацию, при которой должник узнает о передаче долга только после начала процедуры взыскания иным лицом, чем его первоначальный кредитор», — отмечают парламентарии.

В то же время, они отмечают, что данные, публикуемые в ЕФРС, запрещено раскрывать — соответствующие поправки депутаты также предложили в законопроекте.