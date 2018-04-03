Москва, 3 апреля, 2018, 13:28 — ИА Регнум. Не случайно, что украинские пограничники выбрали время для захвата рыболовного судна «Норд» именно тогда, когда произошёл пожар в Кемерове, считает депутат Госдумы РФ Александр Фокин. Об этом он заявил 3 апреля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

Topwar.ru Рыболовецкое судно Норд

«Эти события произошли практически накануне трагедии в Кемерове, — сказал депутат. — Складывается впечатление, что украинские власти для своей чисто политической акции специально выбрали время, когда Россия и весь мир оплакивали жертв (пожара в ТЦ «Зимняя вишня» — прим. ИА REGNUM ). Сейчас же задача украинской власти (в отношении захваченных рыбаков — прим. ИА REGNUM ) определяется одним: «Положите на стол российские паспорта и возьмите украинские».

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Также Фокин заявил, что в настоящее время Россия отрабатывает ответные меры, которые будут предприняты в отношении Украины.

«Мы находимся в такой ситуации, которая может подтолкнуть весь мир к серьёзной катастрофе», — добавил депутат.

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Напомним, что тем временем власти Крыма уже пообещали финансовую поддержку семьям членов экипажа рыболовецкого судна «Норд», который захватили и насильственно удерживают украинские пограничники.

«Совмином РК принято решение о выделении из резервного фонда миллиона рублей — по 100 тысяч на семью на тот период, пока нет их кормильцев. Также отмечу, что со всеми членами экипажа поддерживается связь, работают наши адвокаты, сегодня передали им продукты», — пообещал глава РК Сергей Аксенов.

Действия украинских пограничников в отношении крымского экипажа он оценил как пиратство.