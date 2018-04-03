Москва, 3 апреля, 2018, 12:04 — ИА Регнум. Закон, разрешающий гражданам РФ собирать в лесу валежник для собственных нужд, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 апреля.

Иван Шишкин. Старый валежник. Лесное кладбище. 1893

Под валежником понимаются сухие деревья, ветки, кустарники и их части, которые оказались на земле в результате неких природных явлений. В 2006 году, когда вступил в силу новый Лесной кодекс РФ, такие ветки и деревья были также признаны лесными ресурсами и беспрепятственно собирать их было запрещено. Для этого было необходимо получить разрешение местного органа власти, что могло занимать до 120 дней. Между тем многие граждане, живущие рядом с лесополосой, нередко собирают сухие ветки и деревья для своих нужд в хозяйстве — в частности, они могут быть использованы для отопления домов.

«Запрет сбора валежника наносит серьезный ущерб и противопожарной ситуации в стране, и захламленности лесов. Поэтому было крайне важно найти решение, чтобы граждане могли свободно собирать валежник», — заявил журналистам первый зампредседателя комитета Госдумы по природным ресурсам Владимир Сысоев (ЛДПР).

«Наконец-то народу разрешили собирать в лесах мусор», — отметил в свою очередь лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Новые правила вступят в силу с 1 января 2019 года. Так, валежник официально признан недревесным лесным ресурсом, что позволит гражданам беспрепятственно собирать его для своих целей. Между тем нововведение не коснется юридических лиц — забирать из леса лежащие на земле ветки и деревья будет разрешено только гражданам.