Москва, 3 апреля, 2018, 11:57 — ИА Регнум. Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла закон о невозвратных билетах на поезда дальнего следования, передает корреспондент ИА REGNUM 3 апреля. Депутаты полагают, что введение невозвратных тарифов на железнодорожном транспорте позволит снизить цену билета на 30%.

Дарья Антонова ИА REGNUM РЖД

Вместе с тем в ходе дискуссии депутат Госдумы Алексей Старовойтов (ЛДПР) обратил внимание на то, что представители «РЖД должны были показать выкладки, тариф, показать, что это не лохотрон».

Также звучали сомнения, что РЖД реально озаботилась снижением цен на билеты, парламентарии даже не исключили повышения цен под видом понижения. «Это будет так красиво — мы вас не больно зарежем», — процировал фильм депутат Госдумы Олег Нилов («Справедливая Россия»).

Условие о неполучении обратно стоимости проезда при возврате неиспользованного проездного документа (билета) предусматривается перевозчиком в отношении тарифов, регулирование которых не отнесено законодательством РФ к полномочиям ФОИВа по регулированию естественных монополий на транспорте.

Перевозчик обязывается уведомлять пассажира о том, что тот приобретает именно невозвратный билет. Порядок информирования будет устанавливаться правилами оказания услуг по перевозкам пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Однако возврат стоимости так называемого невозвратного билета все же возможен по ряду оснований — в случае внезапной болезни пассажира или совместно следующего с пассажиром члена семьи (супруга, родителя (усыновителя) или ребенка (усыновленного), смерти члена семьи либо травмирования пассажира в результате несчастного случая, подтвержденном соответствующими документами, а также в случае отмены отправления поезда или задержки отправления поезда либо непредоставления пассажиру места, указанного в таком проездном документе.

Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

Ранее Госдума приняла закон о невозвратных билетах на авиаперевозки.