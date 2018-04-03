Москва, 3 апреля, 2018, 11:53 — ИА Регнум. Сборная России по хоккею в рамках Евротура впервые сыграет в Ярославле. Об этом сообщает 3 апреля пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Wikipedia.org Логотип Еврохоккейтура

Отмечается, что 19 апреля «Красная машина» в статусе действующего Олимпийского чемпиона на ярославской «Арене-2000» сыграет вынесенный матч Чешского этапа Евротура против сборной Швеции.

«В Еврохоккейтуре принимают участие четыре команды — сборные России, Швеции, Финляндии и Чехии. В этом сезоне в рамках подготовки к Олимпийским играм на финском этапе — Кубке Карьяла — также приняли участие сборные Канады и Швейцарии, а на Кубке Первого Канала — Канады и Южной Кореи», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в ФХР отметили, что после двух этапов Евротура (Кубка Карьяла и Кубка Первого канала) национальная сборная России лидирует в общем зачете с пятью победами в шести матчах. На втором месте в турнирной таблице находится сборная команда Финляндии. Замыкает тройку лидеров сборная Чехии.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля выяснилось, что действующий президент ФХР Владислав Третьяк будет единственным кандидатом на выборах главы организации.

Читайте также: Третьяк будет единственным кандидатом на выборах главы ФХР

Отметим, прославленный советский хоккеист Владислав Третьяк занимает пост главы ФХР с 2006 года. За время его работы российские хоккеисты четырежды выигрывали «золото» чемпионата мира — в 2008, 2009, 2012 и 2014 годах.

А в 2018 году российские хоккеисты (выступавшие за команду «Олимпийских атлетов из России») увезли домой из Южной Кореи золотые медали зимних Олимпийских игр.

Читайте также: Хоккеисты «ОАР» спели гимн России после победы на ОИ-2018