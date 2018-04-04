Минск, 4 апреля, 2018, 03:18 — ИА Регнум. Друзья познаются в беде, тем более политические союзники. Как проявила себя «союзная» Белоруссия в ходе конфликта вокруг «дела Скрипалей», рассказывает корреспондент ИА REGNUM Маргарита Князева.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Александр Лукашенко

География последних поездок официальных лиц Белоруссии говорит о многом. Лондон, Вашингтон, Тбилиси и Киев — вот такой подбор столиц выбрали для своих визитов Александр Лукашенко и его министры вместо того, чтобы поддержать Россию в ее противостоянии. Напротив, белорусская дипломатия считает за лучшее именно в этот момент говорить о развитии сотрудничества с оппонентами Москвы. Казалось бы, логичным для союзника России взять да и выслать несколько западных дипломатов из числа стран, особо отличившихся бездоказательными обвинениями в российский адрес, но нет — вместо этого мы видим череду реверансов, исполняемых белорусским МИД в сторону Запада, тем более что министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей впервые за последние 25 лет полетел в Лондон, где встретился со своим коллегой Борисом Джонсоном и рядом других высокопоставленных лиц Британии.

Реакция британской стороны была позитивной:

«Хороший прогресс на многих фронтах», — заявил государственный министр Великобритании по делам Европы и Америки министерства иностранных дел Алан Дункан.

«За 12 лет отношения между Белоруссией и ЕС никогда не были лучше», — доволен результатами закрытой встречи в формате круглого стола директор Центра европейских реформ Чарльз Грант.

Что же касается президента Лукашенко, то он и побывал в Тбилиси, где на переговорах с президентом Маргвелашвили заявил, что приехал, как к себе домой, и созвонился с Порошенко, договариваясь о сотрудничестве…

Интересно, заслуживает ли такой «союзник» российской экономической поддержки?

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