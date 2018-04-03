Москва, 3 апреля, 2018, 11:04 — ИА Регнум. Госдума грозит экономическими санкциями в адрес Латвии, в частности, может быть ограничен транзит грузов, передает корреспондент ИА REGNUM 3 апреля.

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«В ответ на те или иные противоправные действия иностранного государства президентом РФ… могут быть приняты специальные экономические меры, в частности, в отношении Латвии. Например, мы можем рекомендовать запретить или серьезно ограничить транзит российских грузов с продукцией нашего сырья через латышские порты», — заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ) в ходе заседания.

Недавно большая дискуссия была в отношении белорусского производства на основе российской нефти и нефтепродуктов, напомнил он.

«Есть и другие меры, например, бойкот некоторых товаров», — добавил он.

Сейм Латвии принял закон о переводе всех школ на латышский язык обучения. Фактически это означает то, что 40% населения, являющихся русскоязычными гражданами, потеряют возможность обучать детей в школах русскому языку. В этой связи Госдума намерена выступить с заявлением о недопустимости ликвидации школьного образования на языках национальных меньшинств Латвии.