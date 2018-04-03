Москва, 3 апреля, 2018, 10:06 — ИА Регнум. Сегодня, 3 апреля, глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова вручила Владимиру Путину удостоверение президента России.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Удостоверение президента вручено Путину после убедительной победы на выборах в марте 2018 года.

Напомним, выборы президента России состоялись 18 марта 2018 года.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на президентских выборах победил действующий глава государства Владимир Путин, за которого проголосовали 76,69% избирателей. На втором месте — кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,77%), третьим стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,65%).

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23 марта Путин выступил с обращением к гражданам России, в котором поблагодарил за свою победу и призвал к единству для осуществления «технологического рывка» и модернизации страны.

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