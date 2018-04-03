Москва, 3 апреля, 2018, 18:10 — ИА Регнум. Сегодня, 3 апреля, в Музее Москвы стартовал фестиваль рисованных историй «КомМиссия». Мероприятие продлится до 15 апреля и разместится сразу на нескольких площадках: в Российской государственной библиотеке для молодёжи (РГБМ), Музее Москвы и на Дизайн-заводе «Флакон».

Фестиваль рисованных историй «КомМиссия» Логотип фестиваля

Пресс-служба Российской государственной библиотеки для молодёжи Фестиваль рисованных историй «КомМиссия»

Начнет фестиваль Третья российская научная конференция исследователей рисованных историй «Изотекст», которая пройдет 4 апреля в РГБМ. В конференции примут участие как отечественные исследователи комиксов, так и зарубежные специалисты. Среди них — Александра Роллан (Бельгия), Томаш Прокупек (Чехия), Андерс Лундгрен (Швеция), Илпо Коскела (Финляндия) и другие.

На следующий день в РГБМ пройдёт десятая юбилейная встреча Московского комикс-клуба. Соруководитель клуба, переводчик и исследователь европейского комикса Михаил Хачатуров представит новинки рынка комиксов, а художник Алексей Трошин расскажет о создании своего графического романа «Диптих», посвященного Первой мировой войне. Кроме того, художница Анна Кузина проведёт презентацию своей дебютной авторской книги «Зимняя сказка». На выставке «Из запасников комикс-клуба», приуроченной к встрече, представят работы Жан-Пьера Жибра, Эмануэля Лепажа, Паскаля Рабате, Буле, Оливье Таллека, Андрея Бильжо, Леонида Тишкова и других художников, которые посещали клуб в разное время.

В этот же день РГБМ организует выездную встречу на площадке Музея Москвы для представителей российских библиотек, которую проведут Александра Роллан и Андерс Лундгрен. Эксперты поделятся профессиональными и методическими рекомендациями по использованию комиксов в работе с молодёжью в публичных библиотеках.

Пресс-служба Российской государственной библиотеки для молодёжи Российской государственной библиотеки для молодёжи

7 апреля в Музее Москвы пройдет основной день образовательной программы фестиваля, в рамках которого состоятся различные лекции и мастер-классы, на которых посетители смогут узнать о нюансах профессии художника и сценариста, попробовать изготовить собственный комикс и подсмотреть секреты мастерства известных комиксистов.

На Дизайн-заводе «Флакон» 8 апреля состоится специальная развлекательная программа «Комикс-Андеграунд», в которую войдут мастер-классы по различным техникам рисования, комикс-барахолка, встречи с художниками в неформальной обстановке и другие мероприятия.

В эти дни на фестиваль приедут известные зарубежные эксперты. Один из них — автор манги «Сокровищница», актёр озвучивания, автор и художник комиксов из США Рикки Симонс. Он поделится опытом актёрской работы в анимации и комиксах, а также расскажет, как создаются комедийные персонажи.

Специальные гости из Чехии — художник Томаш Кучеровски и специалист по истории чешского комикса Томаш Прокупек. Они не только расскажут о своей работе, но и представят большую чешскую выставку комиксов «А в это время в другом месте», которая посвящена 100-летию чешской государственности. Её авторы представят свой взгляд на легенды и истории возникновения Чехословакии, Вторую мировую войну, события Пражской весны и осеннего крушения надежд.

«Это выставка, посвящённая 100-летию образования чешского государства, в рамках которой наши посетители сумеют проследить историю всех громких скандалов и перипетий советско-чешских отношений в ХХ веке, и всё это в комиксах. Тут и Октябрина, и Швейк, и знаменитые пражские истории о големе…», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор фестиваля Александр Кунин.

Пресс-служба Российской государственной библиотеки для молодёжи Российской государственной библиотеки для молодёжи

Также на фестивале представят большой скандинавский блок. Швецию представит классик шведского комикса Макс Андерссон. Финляндия привезёт на фестиваль сразу два проекта. Создатель проекта «Комиксы о безумии», повествующего о психических отклонениях, Вииви Ринтанен представит независимый проект «КутиКути» на Дизайн-заводе «Флакон». А художник и педагог Илпо Коскела покажет в Музее Москвы свою выставку «Последняя ведьма Европы», посвящённую непростым событиям христианизации северных земель.

«Эта выставка буквально рождалась на моих глазах: ещё в 2011 году Илпо делился со мной идеей своей новой книги о девушке-целительнице из средневековой Финляндии и её трагической судьбе после христианизации европейского севера. Уже тогда мы с Илпо договорились представить этот проект в России. Эта история основывается на документальных источниках, и тем она интереснее для нас», — отметил Кунин.

Еще один проект в рамках фестиваля — «Кроникас». В него войдут городские истории, легенды и сказки Брюсселя, созданные художниками-комиксистами. Куратор проекта Александра Роллан и бельгийский художник Йорун Янссен проведут на фестивале творческую работу с российскими комиксистами.

Пресс-служба Российской государственной библиотеки для молодёжи Российская государственная библиотека для молодёжи

Главным нововведением «КомМиссии — 2018» станет Детский день, который также пройдёт 8 апреля. Программу, ориентированную на юных комиксистов, составляли по аналогии с традиционными фестивальными мероприятиями. Для детей проведут различные мастер-классы, детское косплей-шоу, встречи с известными комиксистами, «Аллею авторов» и другие мероприятия.

«Это очень важный для нас проект, потому что сейчас фестивали комиксов ориентированы преимущественно на старшеклассников, студентов и взрослую аудиторию, а о детях все как будто забыли. Но комиксы для маленьких детей тоже есть, — рассказывает директор фестиваля. — Кстати, специально для участия в программе Детского дня к нам приезжает испанский художник Пау, чья история про собачек Атласа и Аксиса успешно издаётся на русском».

Также на фестивале подведут итоги традиционного конкурса среди комиксистов: организаторы выберут лучшие стрип, комикс и мангу. В этом году в конкурсе приняли участие более 150 работ, большинство из которых принадлежат молодым автором. Как отметил Александр Кунин, в последние годы конкурсанты всё чаще обращаются к жанру бытовых историй, историй из жизни и зарисовкам на историческую тему. Тем не менее жанры детектива и фэнтези также присутствуют.

Пресс-служба Российской государственной библиотеки для молодёжи Российской государственной библиотеки для молодёжи

Напомним, фестиваль рисованных историй «КомМиссия» проходит с 2002 года. Изначально замышлявшийся как разовая выставочная акция, фестиваль перерос в ежегодное мероприятие. Уже более пяти лет его организатором выступает Российская государственная библиотека для молодёжи. За эти годы фестиваль посетило более 50 тыс. человек, а в программе фестиваля приняли участие делегации более 15 стран.