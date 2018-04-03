Екатеринбург, 3 апреля, 2018, 09:20 — ИА Регнум. В Свердловской области депутаты Законодательного собрания рассмотрели в первом чтении законопроект губернатора о системе выборов мэра Екатеринбурга. Проект закона был принят в первом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Либорио Проспери. Лобби палаты общин. 1886

Проект закона представил вице-губернатор Владимир Тунгусов. Он сообщил, что данная инициатива исправляет недостатки двуглавой модели, при которой глава Екатеринбурга — председатель гордумы не имеет хозяйственных полномочий.

Против «губернаторского» законопроекта выступили некоторые депутаты. Так, Александр Ладыгин от КПРФ заявил, что фракция против закона. Он уточнил, что финансовое пояснение об экономии средств не выдерживает никакой критики.

«Непонятна нам логика, по которой жителям Нижнего Тагила можно выбирать мэра, а жителям Екатеринбурга нельзя», — заявил депутат от «Справедливой России» Андрей Жуковский.

Также выступил депутат Вячеслав Вегнер. Ранее он внёс альтернативный проект закона о едином мэре, избираемом на прямых выборах. Перед заседанием он его отозвал и пояснил почему.

«Говорим о том, чтобы сохранить существующую ситуацию, вот она меня и не устраивает», — обратился Вячеслав Вегнер к тем, кто выступал до него против законопроекта, внесённого губернатором.

В итоге большинством голосов депутаты поддержали рассматриваемый законопроект, который предусматривает упразднение прямых выборов председателя городской думы Екатеринбурга. Против проекта закона проголосовали четыре депутата.

Как сообщало ИА REGNUM, прямые выборы мэра Екатеринбурга были фактически упразднены в 2010 году после введения двуглавой системы управления. С тех пор глава Екатеринбурга — председатель гордумы осуществляет только представительские функции, тогда как в руках главы администрации города (сити-менеджер) сосредоточены все рычаги хозяйственного управления. При этом прямых выборов сити-менеджера не проводится, он назначается по «советской» системе, через конкурсные процедуры.