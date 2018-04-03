Москва, 3 апреля, 2018, 09:12 — ИА Регнум. Новую торговую неделю рубль начал неудачно. Первоначальный подъем сменился поступательным снижением, и по итогам сессии российская валюта подешевела к иностранным валютам в среднем на 0,5%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Впрочем, учитывая, что нефть за день обвалилась на 3,5%, просадка «россиянина» выглядит вполне скромной. Пара доллар/рубль ограничилась зоной 57,60 руб., завершив торги ближе к верхней части внутридневного диапазона», — отметил эксперт.

Нефть марки Brent попала под агрессивные распродажи из-за ряда факторов. Саудовская Аравия снижает майские цены для всей Азии, в Бахрейне обнаружили крупное нефтяное месторождение, Ирак анонсировал наращивание производственных мощностей, а Россия увеличила добычу в марте.

По его мнению, всё это в условиях тонких торгов обусловило чрезмерно эмоциональные продажи в сырьевом сегменте, которые, однако, рубль решил проигнорировать.

«По сути, значимых факторов поддержки у российской валюты сейчас нет. Да и повсеместное уклонение от рисков отнюдь не играет в пользу рубля, а доллар выглядит относительно стабильным.

Стойкость валюты отчасти можно объяснить сохранением спекулятивного интереса к российским активам, отбить который скандал вокруг «дела Скрипаля» пока не смог», — пояснил Ковалев.

В кратко‑ и среднесрочной перспективе риски для рубля сохраняются. Прежде всего, это дипломатический конфликт с Западом, который еще может получить развитие. Тревожное ожидание новостей с этого фронта не позволит валюте показать устойчивый рост, даже если доллар на международном рынке перейдет в оборонительную позицию.

«В ближайшее время ограничить медвежий потенциал рубля способна нефть, которая может перейти к технической коррекции после слишком агрессивной просадки. Краткосрочный ориентир по паре доллар/рубль — диапазон 57−58 рублей», — считает эксперт.

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