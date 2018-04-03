Вашингтон, 3 апреля, 2018, 08:36 — ИА Регнум. Грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX выведен на орбиту. Об этом сообщается на странице компании в Twitter.

SpaceX РН Falcon 9

«Запуск двигателя второй ступени завершён. Вывод Dragon на заданную орбиту подтверждён», — говорится в сообщении.

Dragon выведен на орбиту ракетой-носителем Falcon 9. Запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал 2 апреля в 16:30 (23:30 мск). Стыковка аппарата со станцией намечена на 4 апреля.

На борту корабля находится полезный груз для МКС общей массой 2,63 тонны. В том числе питьевая вода, продовольствие и материалы для проведения научных экспериментов.

На станцию доставлены приборы, с предназначенные для изучения экстремальных явлений в земной атмосфере, а также для экспериментов, призванных опробовать воздействие космического пространства на различные материалы, оболочки и компоненты.

Напомним, в середине января SpaceX завершила предыдущий рейс на МКС. Это была 13-я по счету миссия по доставке грузов на станцию с помощью корабля Dragon.