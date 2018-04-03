Москва, 3 апреля, 2018, 07:07 — ИА Регнум. Торги на внутреннем валютном рынке открылись 2 апреля ростом по рублёвым парам. Давление на рубль усилилось на американской сессии на фоне обвала цен на нефть и мировых фондовых индексов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

ИА REGNUM Рубль

Нефть подешевела на 3,5%, до $67,49. Фондовые индексы упали на 1,9% — до 2,7%. Пара доллар/рубль восстановилась до 57,65 руб., евро/рубль — до 71,01 руб.

Стоимость нефти Brent снизилась в американскую сессию в ответ на эскалацию торговой войны между США и Китаем. В воскресенье Китай ввел импортные пошлины на американские товары.

Фондовые индексы рухнули на заявлениях президента США Дональда Трампа и Apple. Трамп заявил, что Amazon мало платит налогов, а используя Федеральную почту по низким тарифам, наносит огромный ущерб США.

Apple сообщила, что планирует отказаться от использования комплектующих Intel в своих компьютерах.

Рынок российских гособлигаций чувствует себя неплохо. Индекс RGBI закрылся в небольшом плюсе. Зарубежные инвесторы продолжают покупать российские активы, несмотря на обострение конфликта между Россией и Западом.

Сегодня, 3 апреля, на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе. Цена корректируется после вчерашнего падения. Для рубля это позитивный фактор, только участники рынка его могут проигнорировать, так как цена упала ниже 68 долларов.

Скорее всего, у рубля мало причин для укрепления. Но ссегодня от пары доллар/рубль можно ожидать роста до 57,80 руб., евро/рубль — до 71,25 руб.

Напомним, 2 апреля по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 33 коп. (+0,59%), до 57,48 руб., курс евро — на 29 коп. (+0,42%), до 70,47 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $1,8 млрд (-45,45%), евро/рубль — 215,6 млн евро (-19,80%).

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