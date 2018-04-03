Москва, 3 апреля, 2018, 04:41 — ИА Регнум. Обвинения в адрес российского руководства, которое якобы санкционировало отравление Сергея и Юлии Скрипаль в городе Солсбери (Великобритания), абсурдны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Бангладеш Абулом Хасаном Махмудом Али.

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Журналисты задали Лаврову вопрос, что он может сказать по поводу сообщения западных СМИ от 2 апреля. Речь шла о том, что неназванный источник, приближенный к расследованию так называемого дела Скрипаля, заявил: «Атака была настолько изощренной, что, вероятно, должна была быть авторизована в самых верхах Российского государства».

Российский министр ответил, что всерьез рассматривать слова некоего источника об «изощренной атаке» невозможно.

«Если я правильно понимаю, изощренные атаки приводят обычно к смертельному исходу мгновенно, тем более если речь идет о боевом веществе, химический состав которого был описан британскими коллегами голословно и без какой-либо возможности для нас или кого бы то ни было еще удостовериться в том, что же это за вещество», — отметил Лавров.

Он предложил сопоставить эти обвинения с тем, что произошло в Солсбери. Если бы людей отравили боевым отравляющим веществом, картина была бы другой.

«Опять же эти слова «весьма вероятно это сделала Россия, потому что нет другого заслуживающего доверия объяснения», — сказал Лавров.

Он напомнил, что российская сторона пыталась получить данные от «британских коллег» с первого дня. Москва сделала все, чтобы выяснить истину.

«Но, как известно, закон не всем писан. Для наших британских коллег, это, судя по всему, не закон, — сказал Лавров. — Они уже все решили и сразу, без обращения к Конвенции, к нам объявили свой вердикт на публику устами премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, и использовав слова «весьма вероятно», потребовав от России ответить на вопрос, был ли это приказ президента России Владимира Путина или утрата Россией контроля над своим химическим арсеналом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров на пресс-конференции, комментируя ход холодной войны с Западом, заявил, что на этот раз, в отличие от предыдущей холодной войны, ни Лондоном, ни Вашингтоном не соблюдаются никакие правила. Ряд стран «слепо следуют за ними».

Эти противники России «отбросили все приличия, прибегают к откровенной лжи и дезинформации».

«Начинают срывать зло на дипломатах, которые по определению призваны поддерживать отношения, разряжать сложные ситуации, искать пути преодоления сложностей», — отметил Лавров.