Алжир, 2 апреля, 2018, 23:59 — ИА Регнум. Личный посланник генерального секретаря ООН по Западной Сахаре Хорст Кёлер в ближайшие дни посетит регион для оценки ситуации в области прав человека на оккупированных Марокко территориях. Об этом сообщил представитель Фронта ПОЛИСАРИО в Европейском союзе Мохаммед Сидати, передаёт 2 апреля Sahara Press Service.

Earthobservatory.nasa.gov Западная Сахара. Вид из космоса

Как уточняется, визит состоится в рамках подготовки доклада по Западной Сахаре, с которым Хорст Кёлер должен выступить в Совете Безопасности ООН в конце апреля.

О предстоящем визите Мохаммед Сидати сообщил в кулуарах проходящей в Алжире VI-й международной конференции «Право народов на сопротивление: случай сахарского народа».

Как отметил представитель Фронта ПОЛИСАРИО, власти Западной Сахары находятся в диалоге с ООН в целях нахождения решения по конфликту с Марокко. По его словам, Оранизация Объединённых Наций выступает за скорейшее возобновление прямых переговоров между сторонами конфликта.

Выступая на конференции, президент Алжирского национального комитета солидарности с сахарским народам (CNASPS) Саид Аяши заявил, что «для урегулирования конфликта в Западной Сахаре нет альтернативы референдуму о самоопределении».

Он также подчеркнул необходимость «призвать ООН взять на себя ответственность за ускорение референдума о самоопределении на территориях Западной Сахары».

Напомним, в 1991 году было заключено соглашение о прекращении огня между правительством Западной Сахары и Марокко, которое положило конец вооружённому конфликту, длившемуся с 1970-х годов. С тех пор и по сегодняшний день в спорном крае на северо-западном побережье Северной Африки действует Миссия ООН по организации референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС), которая наблюдает за режимом прекращения огня.

На протяжении более чем двух десятилетий сторонами безуспешно предпринимаются попытки организовать референдум, на котором народ Западной Сахары сможет сделать окончательный выбор между независимостью и вхождением в состав Марокко.