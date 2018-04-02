Сочи, Краснодарский край, 2 апреля, 2018, 19:59 — ИА Регнум. Пожар в пятиэтажном жилом доме в Сочи удалось локализовать на площади 500 квадратных метров, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Марк Шагал. Горящий дом (фрагмент). 1913

По предварительным данным ведомства, погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Из здания были эвакуированы более 50 человек, в том числе 15 детей.

Напомним, пожар вспыхнул в многоквартирном доме с мансардой на улице Пятигорская в Центральном районе Сочи. Пожару присвоен повышенный номер сложности.

По свидетельствам очевидцев, из-за ветра на холме, где расположен дом, пламя быстро распространилось по зданию. Пожарные с трудом подобрались к горящему дому из-за узких улочек, заполненных припаркованными автомобилями.

На месте происшествия сформирован оперативных штаб по ликвидации ЧП, куда прибыл мэр города Анатолий Пахомов.

Для размещения жильцов горящего дома выделены места в одном из санаториев.