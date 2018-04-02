Екатеринбург, 2 апреля, 2018, 20:16 — ИА Регнум. В Екатеринбурге состоялся митинг за прямые выборы единого мэра города. На мероприятие, которое продолжалось более часа, вышли свыше полутора тысяч горожан, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Кардаполов Митинг на Площади обороны в Екатеринбурге

Митинг начался в 19:00 по местному времени (17:00 по мск) и перед началом выступлений на сцене одна из местных групп исполнила три песни. После началось выступление ораторов, которые выразили возмущение тем, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внёс законопроект об отмене прямых выборов председателя городской думы Екатеринбурга.

По итогам мероприятия была принята резолюция в которой предлагается не принимать законопроект внесенный губернатором и вернуть екатеринбуржцам право выбирать всеобщим прямым и тайным голосованием полновластного главу своего города и никогда впредь не лишать их этого права.

Напомним, что 3 апреля депутаты Законодательного собрания Свердловской области рассмотрят проект закона об отмене прямых выборов председателя городской думы. С таким предложением выступил глава региона Евгений Куйвашев. Ранее губернатор поясняя смысл законодательной инициативы отмечал, что схема управления городом, когда депутаты на конкурсной основе выбирают главу муниципалитета, неоднократно доказывала свою эффективность. По его мнению, изменения предусмотренные в проекте закона закрепят за администрацией Екатеринбурга те полномочия, которые она уже выполняет.

Также отметим, что настоящие прямые выборы главы в Екатеринбурге закончились в 2010 году с уходом мэра Аркадия Чернецкого. Нынешний глава Евгений Ройзман был избран в сентябре 2013 года уже не как полноценный глава Екатеринбурга, а как председатель думы (да, наименование должности звучит «Глава Екатеринбурга — председатель Екатеринбургской городской думы»), который де-факто имеет свой кабинет, зарплату, автомобиль, ездит в загранкомандировки, ведет заседания думы и подписывает ее решения. Реальные финансово-хозяйственные полномочия ещё осенью 2010 года были закреплены за сити-менеджером, которым является Александр Якоб. Сити-менеджер выбирался депутатами думы из предложенных конкурсной комиссией кандидатур.

Нынешний законопроект предлагает расставить все на свои места. Глава Екатеринбурга будет одновременно являться и главой местной администрации. Избирать его будут депутаты думы из числа кандидатов, представленных комиссией по результатам конкурса. Фактически речь идёт об изменении названия должностей и об отмене формальных общегородских выборов председателя думы. Теперь депутаты будут избирать председателя из своего числа.

Смыла сохранять общегородские выборы фактически лишь председателя думы нет, отмечают местные наблюдатели. Попытки нагнетать ситуацию вокруг того, что настоящего главу города будет наделять полномочиями городская дума, попытки называть это отменой прямых выборов главы — это конвульсии, это желание Ройзмана остаться председателем думы, полагают некоторые эксперты. При этом они добавляют, что Ройзман может избраться депутатом и выдвинуть свою кандидатуру на все того же председателя думы.

Новая система позволит добиться концентрации всех полномочий у одного руководителя и обеспечить оперативное решение возникающих управленческих проблем. Это позволит исправить недостатки так называемой «двуглавой» модели, при которой глава города не имеет фактически полномочий в хозяйственной сфере, а конкурсные процедуры вновь позволят выявить кандидатов, которые в наибольшей степени соответствуют уровню профессиональных требований, предъявляемых главе муниципального образования. Также среди плюсов — экономия средств на подготовку и проведение муниципальных выборов главы муниципального образования.

Новая схема позволит и осуществлять отдельные государственные полномочия, переданные органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъекта. Нынешняя схема этого не позволяет.

Также добавим, что Аркадий Чернецкий, которого много лет избирали мэром, изначально был назначен на должность градоначальника по советской системе. И несмотря на то, что его изначально назначили, был достаточно эффективным мэром. На первых выборах главы города, которые прошли в 1995 году, он победил с оглушительным перевесом, набрав более 70% голосов избирателей.

Кроме того, сегодняшний Екатеринбург — это типичный пример успешной реализации так называемой «советской системы» управления городом, полагают эксперты. Это результат совместной работы Свердловской области и Екатеринбурга в 1990-е. Сегодня требуется то же самое. Принятие закона позволит прежде всего инвесторам, а потом уже органам власти аккумулировать проекты не в системе город-область с естественными рисками, а работать в парадигме Екатеринбург — инвестиционный центр большого Урала.