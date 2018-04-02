Ла-Пас, 2 апреля, 2018, 19:37 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Боливии, 2 апреля передает агентство Associated Press.

Angelo_Giordano Землетрясение

Землетрясение в Боливии было зафиксировано в 10:40 по местному времени (15:40 мск).

Согласно сообщению Национальной геологической службы США, землетрясение произошло на глубине 557 километров на расстоянии 127 километров к юго-востоку от города Тарихи.

Землетрясение на большой глубине не вызвало серьезных повреждений в Боливии, однако толчки ощущались даже в бразильском Сан-Паулу.

Как передавало ИА REGNUM, 1 апреля серьезное землетрясение произошло у берегов Чили. Очаг землетрясения залегал на глубине 9,5 километров, магнитуда подземных толчков составила 4,7.