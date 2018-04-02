Санкт-Петербург, 2 апреля, 2018, 18:34 — ИА Регнум. Военно-морской флот России до 2020 года получит не менее 50 новых кораблей, заявил 2 апреля в Санкт-Петербурге главком ВМФ адмирал Владимир Королев.

Mil.ru Флот России

По словам адмирала Королева, в их число будут входить атомные и дизельные субмарины различного класса, новые фрегаты и малые ракетные корабли и суда обеспечения, без которых невозможна полноценная работа боевых кораблей.

«Мы однозначно получим и введем в боевой состав за этот период и атомные подводные ракетные крейсера с баллистическими ракетами, и многоцелевые атомные подводные лодки, без всякого сомнения новые фрегаты, дизельные подводные лодки, малые ракетные корабли, суда обеспечения. Еще раз повторю, это главная задача, которую ставит перед собой главное командование Военно-морского флота. Будем говорить так, это порядка 50 кораблей и судов в этот период», — сказал Владимир Королев.

Об этом главком ВМФ заявил на церемонии завершения работ над наружной обшивкой корпуса парусного линейного корабля «Полтава», точной копией 54-пушечного корабля Балтийского флота времен Петра Великого.

Владимир Королев подчеркнул, что у него нет никаких сомнений в выполнении программы кораблестроения 2018−2020, над реализацией которой работают ведищие предприятия России и министерство промышленности и торговли.

«Программа кораблестроения 2018−2020 годов будет полностью выполнена, это даже не подвергается никакому сомнению. Мы по этому поводу работаем практически каждый день совместно с Министерством промышленности и торговли, ведущими предприятиями», — отметил главком ВМФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил о переводе базы Каспийской военной флотилии из Астрахани в дагестанский город Каспийск.