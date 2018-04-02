Москва, 2 апреля, 2018, 18:14 — ИА Регнум. Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков рассказал сегодня, 2 апреля, журналистам о ходе реализации проекта газопровода «Турецкий поток».

ekoavrasya.net «Турецкий поток» в процессе строительства

«Успешно идут работы по сооружению газопровода «Турецкий поток», получено большинство разрешений, необходимых для реализации проекта. Реализация идет в соответствии с утверждённым графиком», — заявил Ушаков.

Помощник президента России напомнил, что «Турецкий поток» будет состоять из двух ниток. По первой нитке российский газ пойдёт непосредственно в Турцию, а по второй — на границу Турции с Евросоюзом.

Ранее уже сообщалось, что по двум ниткам «Турецкого потока» построено 991 километров гразопровода. Это 53% от общей протяженности морского участка газопровода «Турецкий поток».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект газопровода «Турецкий поток» подразумевает безтранзитный экспорт газа из России в Турцию через Чёрное море. Первая нитка газопровода будет работать для турецких потребителей, а вторая обеспечит газоснабжение государств Южной и Юго-Восточной Европы.

Проектная мощность каждой из этих ниток должна составить порядка 15,75 млрд куб. м газа в год.