Симферополь, 2 апреля, 2018, 16:26 — ИА Регнум. В 2018 году в международном аэропорту «Симферополь» действует самая широкая маршрутная сеть внутрироссийских направлений среди региональных аэропортов, что дает туристам возможность прилетать в Крым без стыковок и пересадок. Об этом 2 апреля заявил гендиректор аэропорта Евгений Плаксин.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Строящийся аэропорт Симферополя

По его словам, 27 направлений открыл только один авиаперевозчик — это абсолютный рекорд, такое количество рейсов в регионы от крымской воздушной гавани ранее никто не выполнял.

«Благодаря развитию маршрутной сети у жителей нашей страны появляется больше возможностей прилететь в Крым на отдых или по работе, минуя стыковки и пересадки. Мы надеемся, что перевозчики оценят наш новый терминал и это послужит ещё одним стимулом для открытия новых маршрутов», — отметил руководитель.

Всего же в этом году, пояснили ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта, открыто 67 направлений.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что сроки строительства подъездной дороги к новому аэровокзальному комплексу международного аэропорта «Симферополь», который предположительно должны открыть в мае, сорваны.

«По вине подрядчика (компания «Крым-Элит-Строй») сорваны сроки сдачи в эксплуатацию подъездной дороги к комплексу. Этот важный объект будет сдан до 15 апреля. Провинившийся подрядчик больше не получит заказов на территории Крыма», — отметил глава региона.

Напомним, строительство нового терминала в Симферополе площадью более 78 тысяч квадратных метров началось в мае 2016 года. Он рассчитан на обслуживание около семи миллионов пассажиров в год с возможностью расширения до 10 миллионов. В эксплуатацию также введут отремонтированную и удлинённую в рамках ФЦП развития Крыма взлётно-посадочную полосу с новыми рулёжными дорожками.

Данный терминал является самым крупным инвестиционным проектом в новейшей истории Крыма. Государство реализует его совместно с банком «Россия» и пулом частных инвесторов. Общая стоимость работ оценивается в 32 млрд рублей с НДС: 30% средств привлечены за счёт инвесторов, ещё 70% — за счёт кредита официально работающих на полуострове банков. Доля республики в новом аэропорту составит 49%, оставшиеся 51% перейдут пулу инвесторов.

Помимо этого, к началу курортного сезона в администрации Симферополя обещают запустить в сторону аэропорта минимум шесть маршрутов общественного транспорта.