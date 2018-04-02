Воронеж, 2 апреля, 2018, 16:17 — ИА Регнум. Жители Воронежа и Воронежской области вступились за сотрудников «скорой помощи», которые ранее пожаловались на низкие зарплаты, а также на то, что выезжать на вызовы вынуждены по одному.

Дарья Антонова ИА REGNUM Машина скорой помощи

Петиция в поддержку работников «скорой» появилась 1 апреля, и за 18 часов набрала более 500 голосов.

«Все воронежцы сталкиваются с проблемами при работе воронежской скорой помощи. Порой машина на вызов едет больше часа. Во время эпидемий помощи можно и вовсе не дождаться. И это в современном миллионном городе! Но разве можно винить в этом врачей? Разве они отвечают за организацию и финансирование?» — говорится в обращении.

«Видно, что врачи сами доведены до отчаянья, если решились на противостояние с администрацией области. Такое в среде бюджетников бывает только тогда, когда ситуация действительно критическая. Их можно понять. Разве люди, которые спасают жизни других людей, должны получать 17—19 тысяч рублей? Разве можно на эти деньги достойно жить, растить детей? Где же выполнение пресловутых «майских указов»? Где же эти красивые цифры статистки, которые нам озвучивали перед выборами? В стране всегда есть деньги на грандиозные стройки и помощь другим государствам, но почему-то не хватает на собственных граждан! Мы, жители города Воронежа, поддерживаем врачей скорой помощи в их борьбе за достойные условия работы! Мы хотим, чтобы информация о проблеме была доведена до высшего руководства страны! Мы требуем быстрой и качественной работы скорой помощи в городе Воронеже! Мы требуем достойных условий работы для врачей скорой помощи и другого персонала, достойной оплаты их труда! Они приходят к нам на помощь, теперь черёд за нами!».

Как сообщало ИА REGNUM, о проблемах сотрудников воронежской станции скорой помощи стало известно на прошлой неделе. Сотрудники через профсоюзную организацию рассказали, что уже давно выезжают на вызовы по одному. В итоге некоторые из сотрудников отказались.

«Фактически сотрудники воронежской «скорой», коллективно отказавшись в конце февраля работать с нарушением федеральных норм, начали кампанию «итальянской забастовки», то есть работу «по инструкции» — с соблюдением установленных стандартов и правил. Законодательно забастовка работников служб «скорой помощи» в России запрещена», — пояснил представитель профсоюза.

Жалуются медики и на уровень заработной платы: по их словам, до цифр майских указов их зарплатам очень далеко. А если эти показатели где и достигаются, то за счет того, что сотрудники трудятся на 1,25—1,5 ставки, а фактическая ставка медиков на «скорой» — от 14 до 18 тыс. рублей.

Отметим, что на недавней пресс-конференции глава облздрава Александр Щукин заверил, что в ситуации разберутся. Он признал, что сегодня действительно многие медики выезжают на вызовы по одному. И хотя, по его словам, это неправильно и быть такого не должно, нарушением каких-либо норм всё же не является. Не является нарушением и отсутствие коллективного договора, но он, отметил Щукин, необходим.

Что касается зарплат, привел данные Щукин, то в среднем они составляют более 25 тыс. рублей, но при учете коэффициента совместительства.

Отметим, что в соответствии с данными, размещенными на сайте департамента здравоохранения Воронежской области, сегодня на Воронежской станции скорой медицинской помощи есть вакансии на 21 ставку врача, 25 ставок — медицинских сестер, 37 ставок фельдшеров.

По данным Росстата за 2017 год, средний размер заработной платы врачей в Воронежской области составил 39 тыс. 156 рублей. В муниципальных учреждениях здравоохранения средняя зарплата составляет лишь 11,8 тыс. рублей, в областных — 39,3 тыс. рублей. Средняя зарплата среднего медперсонала в регионе по итогам года составила 21,6 тыс.